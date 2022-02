Sony conçoit une IA « humaine » pour rivaliser sur la piste (et être votre amie)

Pour accompagner la sortie de Gran Turismo 7, Sony a dévoilé mercredi une intelligence artificielle capable de battre les meilleurs joueurs de la franchise. Sa force : sa capacité d'adaptation à ses adversaires, de compréhension des stratégies, mais aussi de l'environnement, comme un véritable être humain.

Une intelligence artificielle capable de battre les meilleurs joueurs. Lorsque Sony nous présente sa nouvelle innovation en compagnie de Polyphony Digital, l’un de ses PlayStation Studios, on croit comprendre que Gran Turismo Sport, qui arrive le 4 mars et fête les 25 ans de la franchise de simulation de courses, risque d’être encore plus relevé qu’à l’accoutumée si une intelligence artificielle vient se mêler à la course pour nous battre. Il n’en sera rien, promet Sony AI, la branche dédiée de l’entreprise.

Pourtant, mercredi, c’est un « agent d’IA autonome et surhumain » qu’ont dévoilé Sony IE et Polyphony, partenaires de Sony AI, l’entité en charge du projet qui veut révolutionner la façon de concevoir les jeux de courses. Voici donc Gran Turismo Sophy, une IA créée ex nihilo pour apporter « de la créativité et de la technologie » à votre expérience de jeu.

Une IA compétitive, mais capable d’empathie

« Cela va reposer sur trois grands piliers », explique Peter Wurman, directeur du projet chez Sony AI. « Un réalisme de la physique avec une IA capable de contrôler la voiture, sa dynamique, ses manœuvres et ses trajectoires tout en exploitant au maximum les spécificités de la piste ; un sens tactique en temps réel pour parfaitement gérer les dépassements des concurrents et l’évolution de la course ; enfin une éthique sportive, c’est-à-dire savoir conduire de manière agressive, mais fair-play pour pouvoir gagner avec des règles parfois changeantes ou imprécises. »

En résumé, un agent d’IA qui soit capable de contrôler n’importe quelle voiture de course, de s’adapter à ses rivaux et à leur façon de piloter, d’optimiser et d’apprendre des autres, « tout en ayant aussi de l’empathie. » « On a voulu concevoir une IA qui soit une sorte de compagnon de course, stimulante pour les pilotes, capable d’empathie pour avoir aussi des effets positifs sur la communauté », ajoute Kazunori Yamauchi, le patron de Polyphony Digital, créateur de la franchise Gran Turismo. « C’est important qu’elle respecte les autres pilotes. Elle va savoir s’adapter aux conditions, aux règles, aux trajectoires de se adversaires pour gagner ou perdre de manière respectueuse. »

Un adversaire pour vous pousser à être meilleur

Soyez donc rassurés, Gran Turismo Sophy n’a pas été programmée pour gagner à chaque fois. Mais pour l’emporter à la loyale. Il s’agit avant tout d’un algorithme qui a parcouru plus de 30 000 kilomètres sur les pistes virtuelles afin d’apprendre à piloter de nombreux véhicules pour en saisir les spécificités techniques, les possibilités en course selon les différents éléments de l’environnement afin de proposer dans le jeu… une conduite « humaine ». « On ne voulait pas d’une IA conçue autour des règles et qui les suit bêtement sans se soucier du reste », ajoute Michael Spranger, directeur des opérations chez Sony AI. « Il fallait qu’elle soit capable de répondre à des comportements humains et donc en avoir aussi ».

Et ce ne fut pas le point le plus simple à aborder. Chercher le réalisme dans le comportement, l’anticipation et les réactions, être créative et éthique, capable de montrer ses intentions : rien de tout cela ne correspond à une IA traditionnelle. Pour cela, GT Sophy a fait l’objet d’un apprentissage par renforcement profond (Deep reinforcement learning) spécifique afin de répondre au mieux aux différentes spécificités d’un jeu aussi complexe. Pour cela, Sony a même dû faire appel à des serveurs de cloud gaming pour obtenir la puissance nécessaire à son entraînement.

Et pour renforcer l’aspect « IA surhumaine », Sony a entraîné GT Sophy face aux meilleurs pilotes de Gran Turismo. Entre juillet et octobre 2021, celle-ci s’est frottée à deux reprises aux champions du jeu, dans des véhicules aux noms très français (Sophy Noire, Sophy Rouge, Sophy Violette…) et arborant toujours le cœur enlacé représentant Sony et Polyphony. Distancée dans la première course, elle a appris de ses erreurs et de ses adversaires pour n’en faire qu’une bouchée trois mois plus tard, en les battant dans deux courses contre la montre et une course du Gran Turismo Championship officiel, certifié par la FIA.

De quoi dégoûter les joueurs ? Pas vraiment. De l’avis même des pilotes qui ont été battus par GT Sophy, cela s’est avéré plutôt stimulant d’avoir une telle compétition. Présents lors de la présentation, ils ont avoué avoir même oublié que la voiture qui les devançait était pilotée par une IA et se sont même particulièrement amusés à vouloir la dépasser et à comprendre sa tactique de course.

Encore quelques réglages avant d’attaquer Gran Turismo 7

C’est là un point important pour Sony : en faire un joueur comme les autres, un pilote à battre comme un autre, mais avec d’excellentes capacités. « On veut offrir un adversaire stimulant qui donne envie de s’améliorer et de donner le meilleur de soi-même, pas de décourager », martèle Kazunori Yamauchi. Se retrouver à affronter une IA qui vous battrait à plat de couture sans cesse donnerait plutôt envie de lâcher la manette que de passer des heures à peaufiner sa technique et Sony le sait bien. Il en va aussi de l’avenir de Gran Turismo 7 de proposer de l’innovation, pas du découragement. L’avantage aussi de la tester dans une voiture au milieu des autres, rien ne la distingue de la concurrence. Encore moins avec des réflexes humains.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour parfaire le tout, il reste encore quelques réglages à faire. « On doit encore peaufiner ses dernières réactions et décisions qui ne sont pas forcément logiques pour un être humain », reconnaît le patron de Polyphony. « Même si certains de ses choix se retrouvent parfois chez les meilleurs pilotes de F1 comme Lewis Hamilton ou Max Verstappen (déporter le poids sur trois roues dans un virage, NDLR), ce n’est pas courant. Il faut aussi qu’elle apprenne à s’adapter au niveau de ses adversaires, excellents ou moins bons. »

La philosophie du jeu et de la voiture autonome en tête

Au-delà de l’innovation technique si chère aux ingénieurs Sony, il y a aussi une nouvelle philosophie du jeu qui se dessine derrière l’ajout de l’IA, devenu monnaie courante dans le jeu. Ce serait presque même le cœur du projet de GT Sophy. « La recherche en IA nous offre une bonne occasion de réfléchir réellement à ce que signifie être humain et à la manière dont la technologie et la société peuvent mieux coexister », résume Kazunori Yamauchi. Cependant, il faudra encore attendre avant de voir Sophy débarquer dans Gran Turismo 7 lors d’une mise à jour déjà annoncée du jeu plus tard dans l’année.

Si l’IA cherche généralement le réalisme en misant notamment sur la puissance et les capacités des dernières PlayStation 5 ou Xbox Series X⎮S pour améliorer l’immersion dans le jeu, ici, elle veut aussi se montrer amicale. Une amie qui veut certes vous battre, mais dans les règles de l’art pour vous donner envie de revenir jouer avec elle.

Un test qui voit aussi beaucoup plus loin pour Sony : « Nous pensons que cette avancée est très prometteuse pour les domaines tels que les courses autonomes, la conduite autonome, la robotique à haute cadence et le contrôle », avance tout simplement Kenichiro Yoshida, PDG de Sony Group Corporation. De là à voir les prémices de la vision automobile de demain déjà entraperçue de Sony, il n’y a qu’un petit coup de joystick. L’avenir du jeu et de l’automobile dans les mains d’une simple IA, un pari plus qu’ambitieux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.