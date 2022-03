State of Play PS5 : quels jeux attendre ? Comment suivre la conférence ?

Sony organise un événement State of Play ce mercredi 9 mars. Comment suivre la conférence PlayStation en direct ? Que faut-il en attendre ? C'est par là.

Après un mois très riche en nouveaux jeux vidéo et un Nintendo Direct qui a permis de clarifier le calendrier des sorties Switch, c’est au tour de Sony de prendre la parole avec un événement State of Play à suivre en direct.

Quand et comment suivre le State of Play ?

Le State of Play se tiendra ce mercredi 9 mars 2022 à partir de 23h00 (heure de Paris). Pour suivre les nouveautés en direct, le mieux sera de passer par la chaîne Twitch de PlayStation, ou alternativement, de passer par YouTube.

Nouveau State of Play ce mercredi ! Rejoignez-nous le 9 mars à 23h00 pour plus de 20 minutes d’informations et d’images exclusives consacrées aux prochaines sorties PS5 et PS4, avec un focus dédié aux éditeurs japonais. Tous les détails : https://t.co/ZTa2zdXNpz pic.twitter.com/eYApCgPd9s — PlayStation France (@PlayStationFR) March 8, 2022

Que faut-il en attendre ?

Ce State of Play aura une durée de seulement 20 minutes environ. Il ne faut pas s’attendre à un événement massif qui pourrait tout changer. Sony prévient d’ailleurs qu’il n’y aura aucune nouvelle information sur le PlayStation VR2 ou des titres compatibles pendant cet événement.

Concernant le programme, Sony promet de mettre en lumière les prochains jeux de « vos éditeurs japonais favoris » avec tout de même quelques annonces d’éditeurs internationaux. On a donc réuni quelques jeux qui pourraient coller avec cette promesse.

Square Enix : Kingdom Hearts, Final Fantasy, Forspoken ?

Parmi les éditeurs japonais de premier plan, on pense évidemment à Square Enix. La firme est au travail sur deux jeux exclusifs pour PlayStation : Final Fantasy XVI et Forspoken. Le deuxième vient de voir sa sortie repoussée au mois d’octobre 2022, mais fera tout de même la couverture du prochain numéro du magazine GameInformer. L’éditeur a donc prévu une communication autour de ce titre.

Final Fantasy XVI est très attendu et Square Enix avait promis une communication au printemps autour de ce jeu. Le 9 mars est un peu tôt pour parler de printemps. Enfin, on peut mentionner Kingdom Hearts, dont les fans attendent une suite au 3e épisode en 2019, il y a trois ans déjà.

Capcom : Street Fighter 6, Pragmata, Resident Evil 4 Remake ?

Autre éditeur en vogue, Capcom a pas mal de jeux dans ses cartons à montrer. On attend de nouvelles images de Pragmata, dont la sortie est prévue en 2023, ou les premières informations sur Street Fighter 6 dont le nom a tout juste été officialisé.

Mais la grosse cartouche pourrait bien être la présentation de Resident Evil 4 Remake. Suite logique des remake de Resident Evil 2 et 3, les rumeurs se multiplient autour d’un travail sur les aventures de Léon en Espagne. Le scénario aurait été retravaillé et l’ambiance serait bien plus sombre.

Et Hogwarts Legacy ?

Sony a promis aussi des présentations de jeux internationaux, hors du Japon. Parmi eux, le favori semble être Hogwarts Legacy dont la communication a toujours été faite dans des événements PlayStation. Le jeu est toujours prévu en 2022 et on a vu très peu d’images du titre pour le moment.

Toujours concernant les jeux occidentaux, Ghostwire Tokyo est une exclusivité PlayStation attendue pour le 22 mars et pourrait donc montrer quelques nouvelles images. Si le jeu est développé au Japon, il est édité par Bethesda (Microsoft) et devrait ainsi compter parmi les éditeurs internationaux.

Rappelons qu’il s’agit d’un événement de 20 minutes et que tous les jeux que nous avons mentionnés ne seront évidemment pas présents. Cela permet surtout d’avoir en tête les titres attendus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.