PlayStation agrandit encore sa famille de studios

Après avoir défrayé la chronique en s'alliant les talents du studio Bungie, PlayStation ne s'arrête pas en si bon chemin. La branche gaming de Sony a annoncé l'arrivée parmi les PlayStation Studios de Haven, le studio créé par Jade Raymond pour concevoir la future grosse exclusivité PS5.

Et un de plus ! Après Bungie (Halo, Destiny), Sony ne relâche pas la pression. Le fabricant japonais a dévoilé l’arrivée d’un nouveau studio au sein de ses PlayStation Studios. Le nouveau venu est loin d’être une surprise. Haven Studios avait annoncé un titre exclusif et ambitieux pour la PS5 il y a près d’un an. Ce sera officiellement sous bannière PlayStation.

Le tout jeune studio Haven n’est pas un inconnu, même si on ne lui connaît à l’heure actuelle aucun jeu. Et pour cause, il a vu le jour en mars 2021 sous la houlette de Jade Raymond, vétéran de l’industrie passée notamment par Ubisoft –où elle supervisa le lancement de la franchise Assassin’s Creed — ou encore Electronic Arts qui lui confia la création du studio Motive ou encore la direction de Visceral Games.

Un studio aux commandes du prochain blockbuster PlayStation

Il semblait évident qu’Haven Studios allait tomber dans l’escarcelle de Sony. C’est le géant japonais qui avait lui-même annoncé la création de la société montréalaise l’an dernier, le partenariat entre les deux acteurs et la création à venir d’un jeu AAA exclusif à la PlayStation 5. Il s’agira même d’une « vision (d’un) monde systémique et évolutif axé sur la liberté ».

Mais pour le moment, aucune info n’a filtré sur le projet. PlayStation a simplement confirmé que les discussions étaient en cours avant même l’officialisation de la création du studio et que le pitch pour « une expérience multijoueur moderne qui rassemble les joueurs de manière positive et significative » avait su séduire la firme de Tokyo. « Nous avions confiance en leur expertise créative et technique pour mener à bien un projet aussi ambitieux et nous étions ravis d’investir dans leur parcours de développement d’une nouvelle IP originale pour PlayStation », explique Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, dans un billet de blog.

S’il ne fait aucun doute que PlayStation a eu un rôle important dans la fondation du Studio, Haven a officiellement vu le jour autour de Jade Raymond, alors en séparation à l’amiable avec Google Stadia qui lui avait confié les rênes de ses studios avant de les fermer. Pour monter ses équipes, elle s’est adjoint les services de noms du secteur, passé notamment par Ubisoft Montréal et la création de Tom Clancy’s The Division, ou encore de nombreux collaborateurs des Stadia Entertainment & Games partis eux aussi vers de nouvelles aventures.

« En tant que studio propriétaire de Sony, nous aurons l’opportunité de collaborer avec certaines des équipes de développement les plus renommées au monde, y compris des studios comme Guerrilla, Naughty Dog, Media Molecule et Insomniac Games, les créateurs de jeux qui nous ont inspirés en tant que joueurs et en tant que développeurs depuis des années », écrit Jade Raymond. « (Leur) expertise nous permettra de proposer des jeux encore meilleurs aux joueurs. » Il ne reste plus qu’à voir enfin un jeu apparaître après des expériences avortées chez Stadia comme chez Visceral Games où aucun de ses jeux n’avaient vu le jour avant que les studios ne disparaissent purement et simplement….

