Sony dévoile trois nouvelles enceintes pour l’été : XG300, XE300 et XE200

C'est bientôt l'été et Sony a prévu le coup. La marque va lancer en juillet trois nouvelles enceintes Bluetooth. Leurs petits noms ? XG300, XE300 et XE200 ; toujours pas sexy, mais heureusement Sony se rattrape sur le design.

Sony s’est motivé et va sortir trois nouvelles enceintes Bluetooth portables pour le mois de juillet (ils sont un peu en retard sur l’été), les modèles XG300, XE300 et XE200.

Illuminez la soirée avec la XG300

Vous n’illuminerez pas la soirée avec le nom de cette enceinte Sony, mais grâce à ses jeux de lumière. L’enceinte possède deux ronds de LED sur les côtés, autour des radiateurs passifs et ils créent une ambiance synchronisée avec la musique (rythme, couleurs). Cette enceinte possède la fonction Mega Bass qui permet d’avoir des basses plus profondes et d’un son haute fréquence.

La SRS-XG300 possède une poignée rétractable afin de la transporter plus facilement. Cette enceinte Bluetooth offre jusqu’à 25 heures d’autonomie et tout comme ses deux petites sœurs, elle a une charge rapide qui permet de récupérer 70 minutes de lecture en 10 minutes de charge.

Les XE300 et XE200 peuvent être appairées ensemble pour un son stéréo

Les deux autres enceintes présentées par Sony profitent de la technologie Line-Shape Diffuser qui a pour but de diffuser le son de façon uniforme et sur une surface plus grande.

Sony annonce que l’on pourra créer un système stéréo avec l’application Music Center de la marque avec ces trois enceintes ; il recommande de les placer verticalement. La fonction Party Connect permet de combiner jusqu’à 100 enceintes compatibles.

La XE200 possède une dragonne afin de la fixer et de la transporter de façon plus pratique. Ces deux enceintes peuvent résister aux chocs du quotidien (une chute jusqu’à 1,2 m de haut par exemple). La XE300 et la XE200 proposent respectivement jusqu’à 24 heures et 16 heures d’autonomie.

Enfin, Sony annonce avoir amélioré les appels téléphoniques avec une fonction baptisée « Echo Cancelling ». Elle permet notamment d’avoir deux personnes qui parlent en même temps sans avoir de coupures. Les enceintes ont un bouton pour contrôler le microphone et le couper à tout moment.

Prix et disponibilité des nouvelles enceintes Sony

Ces trois enceintes seront disponibles au mois de juillet :

La Sony SRS-XG300 sera vendue à 300 euros en coloris noir et gris

La Sony SRS-XE300 sera vendue à 200 euros en coloris noir, gris, turquoise

La Sony SRS-XE200 sera vendue à 150 euros en coloris noir, gris, turquoise et orange

