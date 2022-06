Après la refonte du service, Sony propose un nouveau beau mois pour les abonnés au PlayStation Plus. Le mois de juillet 2022 est tourné sous le signe de la générosité.

La fin du mois de juin 2022 a été marqué en France par le lancement de la nouvelle offre PlayStation Plus, composé de trois abonnements : PS Plus Essential, PS Plus Extra et PS Plus Premium. Tout change et en même temps rien ne change, l’ancienne offre PlayStation Plus que nous connaissions est désormais connu sous le premier des trois forfaits, le PS Plus Essential. Le service va donc continuer à accueillir chaque mois quelques jeux offerts pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5.

Le principe reste le même, tant que vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez continuer de jouer à ces jeux ajoutés à votre bibliothèque chaque mois. Si vous coupez votre abonnement, vous ratez les jeux offerts pendant la période. Et vous n’allez pas vouloir rater le mois de juillet.

Les jeux offerts sur PS4 et PS5 en juillet 2022

C’est une nouvelle fois l’internaute billbil-kun qui dévoile en avance la liste des jeux offert du mois. Cela fait de nombreux mois maintenant qu’il annonce la bonne liste de jeux de façon précise, et nous n’avons donc aucune raison de remettre en question cette nouvelle liste. Voici les jeux offerts du 5 juillet au 2 août 2022.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (PS5/PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5/PS4)

Si vous avez une console PlayStation, vous devez absolument essayer Crash Bandicoot 4, digne héritier de la trilogie Crash Bandicoot de la PlayStation 1. Vous pouvez incarner Coco ou Crash Bandicoot dans une grande variété de niveaux à la créativité débordante et leur permettre de vivre une grande aventure haut en couleur. La direction artistique est maitrisée, et l’on a l’impression d’incarner les héros d’un dessin animé bien écrit. Le jeu vous mettra également aux commandes des méchants N Cortex et Dingodile pour vivre plusieurs arcs narratifs connectés. Comptez 15 à 45 heures pour en venir à bout selon que vous souhaitez seulement découvrir l’histoire ou découvrir tous les secrets du jeu.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan est l’autre gros titre de ce mois de juillet. Il s’agit cette fois d’un jeu PS4 développé par Supermassive Games, les créateurs d’Until Dawn, l’une des excellentes exclusivités de la console de Sony. Les deux jeux suivent le même principe de « film interactif » avec une ambiance de thriller hollywoodien. Commercialisé sous forme d’épisodes d’une grande anthologie, Man of Medan vous propose de découvrir le premier épisode pour une durée estimée à cinq heures environ.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.