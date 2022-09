PlayStation State of Play et Nintendo Direct : comment suivre la rentrée du jeu vidéo

Nintendo et Sony annoncent tous les deux leurs conférences de rentrée pour aujourd'hui 13 septembre. Les gros jeux de la fin d'année sur Nintendo Switch et PlayStation sont à attendre.

On se demandait quand Sony et Nintendo allaient communiquer sur leurs prochains jeux. Les deux fabricants ont sélectionné le même jour, ce mardi 13 septembre pour faire leur rentrée.

Nintendo Direct : 40 minutes sur les jeux de cet hiver

Cette journée de jeu vidéo va commencer à 16 h (heure de Paris) avec le lancement du Nintendo Direct. Ce nom désigne les plus gros événements de Nintendo, qui se sont faits rares ces dernières années. Il s’agit d’un événement plutôt long pour Nintendo, de 40 minutes, où la firme présentera des jeux Nintendo Switch à venir cet hiver.

Rendez-vous demain à 16:00 pour un Nintendo Direct d'environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver. Suivez-le ici 🎥 : https://t.co/hamwToYq8u pic.twitter.com/dGXsqS0Qpp — Nintendo France (@NintendoFrance) September 12, 2022

On peut s’attendre à la présentation de Bayonetta 3, attendue pour ce mois d’octobre. Les rêveurs pourront également espérer une présentation du prochain The Legend of Zelda Breath of The Wild, mais il a été décalé à 2023 bien au-delà de l’hiver. Pour les consoler, Nintendo aura peut-être dans sa besace de nouveaux remasters des anciens titres de la série. Pourquoi pas The Minish Cap ? Le meilleur épisode de la saga.

L’événement sera à suivre sur la chaîne Twitch de Nintendo.

PlayStation : un petit State of Play sans prétention

Dans la nuit de lundi à mardi, Sony a annoncé la diffusion d’un State of Play pour PlayStation. Il aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, à partir de 23 h 59 (heure de paris). Sony promet un événement d’une vingtaine de minutes seulement avec la présentation de 10 jeux pour PS4, PS5 et PS VR 2.

Un nouveau State of Play sera diffusé demain.⁰

De nouvelles informations concernant la PS5, PS4 et PS VR2 seront dévoilées.⁰

Tous les détails : https://t.co/RgV9eYvsBP pic.twitter.com/1USxxO8nmm — PlayStation France (@PlayStationFR) September 12, 2022

Là encore, le nom de l’événement a son importance. Il ne s’agit pas d’un PlayStation Showcase, mais d’un simple State of Play. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un événement majeur pour Sony. Sur son blog, le fabricant explique que ce State of Play est là comme un amuse-bouche avant l’ouverture du Tokyo Game Show plus tard dans la semaine.

Les jeux japonais auront donc une bonne place sur ces 20 minutes. On peut aussi espérer une présence de God of War Ragnarok, le prochain gros titre des PlayStation Studios. Il faut toutefois garder en tête qu’il pourrait avoir un événement dédié avant sa sortie prévue le 9 novembre 2022.

Un State of Play à suivre sur la chaîne Twitch de PlayStation France.

Et Xbox ?

De son côté, Xbox aura également une petite présentation ce jeudi 15 septembre à partir de 11 h (heure de Paris). Il s’agira d’un événement pensé pour le public japonais avant tout, il ne faut donc pas s’attendre à de grandes annonces. La firme en profitera sans doute pour ajouter quelques titres à son Xbox Game Pass.

