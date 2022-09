PlayStation VR 2 : pourquoi il n’aura pas droit aux jeux du PS VR originel

Un cadre de Sony a confirmé que le PS VR 2 ne sera pas rétrocompatible avec les jeux du PlayStation VR premier du nom. L’explication donnée est relativement simple.

Attendu pour le début de l’année 2023, le PlayStation VR 2 est la prochaine offensive majeure de Sony en matière de réalité virtuelle. Ce dispositif partira néanmoins avec un petit handicap au moment de son lancement, comme l’a confirmé Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management chez Sony PlayStation.

Pas de rétrocompatibilité

Lors d’une entrevue organisée dans le cadre de l’Official PlayStation Podcast — relayé par The Verge –, l’intéressé a tout bonnement affirmé que le PS VR 2 ne sera pas rétrocompatible avec les jeux du PS VR premier du nom. Autrement dit, il ne sera pas possible de jouer aux titres immersifs disponibles sur le premier casque de réalité virtuelle de Sony avec le PS VR 2.

Hideaki Nishino apporte une explication simple et claire pour justifier ce choix. Le PS VR 2 a en effet été conçu pour offrir une expérience VR de nouvelle génération. Il y évoque des fonctionnalités bien plus avancées, comme de nouveaux contrôleurs avec un retour haptique plus abouti, un suivi des yeux, de l’audio 3D et de la 4K HDR.

Une approche différente

En partant de ce postulat, le cadre du Sony estime que « le développement des jeux pour le PS VR 2 nécessite une approche radicalement différente de celui du PS VR originel ». Pour autant, le portage de titres vers le PS VR 2 est aussi une possibilité pour les développeurs, bien que l’idée pourrait paraître fastidieuse au premier abord.

En effet, on imagine que les développeurs aimeraient travailler sur de nouveaux titres exclusifs taillés pour devenir des incontournables. Ce qui pourrait être le cas des 20 premiers jeux majeurs prévus au catalogue au lancement du PS VR 2. Ont notamment été évoqués des jeux AAA.

