Sony : les ventes de PS5 franchissent un nouveau cap, mais la PS4 faisait mieux à l’époque

La PlayStation a dépassé les 25 millions de ventes au second trimestre de l’année fiscale de Sony. Il n’empêche, cela reste en deçà des performances commerciales de la PS4 sur une période identique.

Lancée en novembre 2020, la PlayStation 5 a connu un départ canon avec plus de 10 millions de ventes en à peine huit mois, et ce malgré un contexte industriel délicat lié à la pénurie de composants. À l’époque, il lui a fallu 35 semaines pour franchir ce cap symbolique, quand la PS4 en avait mis 39.

Mais la réalité a entre-temps rattrapé la console dernière génération de Sony, qui fait face à un difficile ralentissement depuis le début de l’année 2022. Ralentissement qui ne l’empêche pas d’atteindre un nouveau seuil de ventes pour le moins important : 25 millions d’unités écoulées, comme on l’apprend dans les derniers résultats financiers du groupe.

La PS4 avait un meilleur rythme

Le document s’attarde notamment sur les ventes du second trimestre fiscal de l’entreprise nipponne. Pour rappel, l’année fiscale de Sony s’écoule d’avril à mars. Son premier trimestre prend donc en compte les mois d’avril, mai et juin, lorsque son second trimestre regroupe les mois de juillet, août et septembre. Les résultats obtenus ont été clôturés au 30 septembre 2022.

Entre juillet et septembre, donc, 3,3 millions de PS5 ont trouvé preneur dans le monde, soit un chiffre similaire à celui de l’an passé (sur la même période). En les ajoutant aux 2,4 millions du premier trimestre et aux 19,2 millions de modèles déjà vendus, la barre des 25 millions est chatouillée. En prenant en compte les ventes d’octobre, que l’on ne connaît pas encore, les 25 millions sont facilement dépassés aujourd’hui.

Il n’empêche, la PS5 n’arrive toujours pas à la cheville de la PS4. Comme le précise VG Chartz, cette dernière atteignait les 29,4 millions d’expéditions au 30 septembre 2015 – pour une sortie officielle le 15 novembre 2013 –, soit environ 4,4 millions d’unités d’écart sur une période identique.

Bientôt des jours meilleurs ?

D’autres petites statistiques préoccupantes confirment la phase difficile que traverse Sony avec ses PlayStation :

Jeux vendus sur PS4 et PS5 : 62,5 millions, soit 13,9 millions de moins qu’au Q2 2021 ;

Jeux propriétaires vendus sur PS4 et PS5 : 6,7 millions, soit 900 000 de moins qu’au Q2 2021 ;

Nombre d’abonnés au PlayStation Plus : 45,4 millions, contre 47,2 millions au Q2 2021.

De là à dire que la PlayStation 5 et les jeux qui l’accompagnent vont mal, il y a encore du chemin. Surtout que les fêtes de Noël approchent et peuvent donner de belles idées de cadeaux. Le récent Call of Duty : Modern Warfare II, ainsi que le tout nouveau God of War Ragnarok exclusif aux PS4 et PS5, pourraient aussi avoir un petit impact sur les ventes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.