La rumeur d’une PS5 Slim pour 2023 refait surface

Sony pourrait préparer une nouvelle version de la PlayStation 5 pour 2023. La nouvelle console serait plus simple à fabriquer et transporter, plus compacte et légère pour le consommateur.

Depuis la toute première PlayStation, Sony a l’habitude de proposer dans une génération des révisions de sa console avec plus ou moins de changement. Le fabricant aime notamment proposer une version « Slim » de sa console pour séduire une deuxième génération de clients après les early adopters.

D’après une nouvelle source, Sony aimerait bien proposer une nouvelle version de la PlayStation 5 dès 2023.

Un design plus simple, sans le socle ?

C’est le site The Leak qui dévoile qui annonce avoir l’exclusivité de cette information grâce à ses propres sources : Sony serait au travail sur un modèle PlayStation 5 Slim pour le 3e trimestre de 2023. À notre connaissance, c’est la première fois que ce site avance de telles informations sur un futur produit sans se contenter de relayer des fuites d’une autre source. Difficile donc d’évaluer la crédibilité de ce site, et il faut donc considérer ses affirmations comme une simple rumeur pour le moment.

Il faut toutefois rappeler que ce n’est pas la première source à affirmer qu’une nouvelle PlayStation 5 est prévue en 2023. En septembre déjà, une autre source évoquait l’idée d’une PlayStation 5 avec lecteur de disque externe.

Ici, The Leak affirme que cette PS5 Slim utiliserait un « die shrink », c’est-à-dire un passage à un nouveau procédé de fabrication pour la puce pour réduire sa consommation et son refroidissement.

Le socle ne serait plus nécessaire pour tenir la console à l’horizontale, ce qui suggère que les deux panneaux amovibles sur les côtés pourraient disparaitre. Les frais de transports et de stockages de la PS5 seraient réduits grâce à ces changements.

Pas de « slim » dans le nom

Toujours d’après The Leak, Sony ne devrait pas donner un nom à cette nouvelle version de la console. C’était déjà le choix du fabricant sur la génération précédente. En effet, si la PlayStation 4 Pro a bien eu le droit à un nouveau nom pour la distinguer de la première console moins puissante, ce n’est pas le cas de la PlayStation 4 « Slim », qui n’a jamais portée ce nom chez Sony à notre connaissance.

Cela n’empêche pas les commerçants d’ajouter un mot au nom de la machine pour la distinguer du modèle plus encombrant. Pour Sony, puisqu’elles proposent le même niveau de performance, il n’y a pas besoin de les distinguer.

Impossible de savoir si ce changement de design s’accompagnera d’une baisse de prix de la console. Sony a fait le chemin inverse à l’été 2022 en augmentant le prix public de la PS5.

