Call of Duty sur Switch ? De la poudre de perlimpinpin d’après PlayStation

Sony a partagé sa réponse avec un cabinet d'analyse suite à la signature d'un accord entre Microsoft et Nintendo permettant à ce dernier d'accéder à « Call of Duty » pendant 10 ans.

La semaine a été très chargée pour Microsoft sur le front du rachat d’Activision Blizzard. La firme a publié une violente contre-attaque à l’égard de Sony et a reçu le soutien public du plus important syndicat de travailleur dans l’industrie.

Surtout, Microsoft a pu signer un contrat avec Nintendo pour promettre la sortie de Call of Duty sur la console du fabricant japonais pendant 10 ans. Le même contrat a été proposé à Valve, qui ne semble pas l’avoir signé, la société mettant en avant sa pleine confiance envers Microsoft.

Une grande campagne de communication qui pourrait permettre à Microsoft de faire valider le rachat par les autorités américaines et qui n’est évidemment pas du tout du gout de Sony. Le papa de la PlayStation voit d’un très mauvais œil l’opération et a publiquement répété sa crainte de voir Call of Duty devenir une exclusivité Xbox, tout en refusant la signature d’un accord avec Microsoft.

Le spécialiste des affaires de rachat MLex a pu obtenir une réponse de Sony où la marque ne mâche pas ses mots.

D’après Sony, le contrat entre Microsoft et Nintendo est tout simplement de la « poudre aux yeux ».

L’accord signé par Nintendo ne marque en effet pas l’arrivée de la licence Call of Duty, mais son retour. En 2013, Activision commercialisait son dernier épisode Call of Duty Ghost sur Wii U avec un très faible succès commercial. Le géant américain n’a jamais fait la démarche de revenir malgré le succès de la Switch.

En revanche, Sony fait erreur sur le public des plateformes Nintendo. D’après le premier intéressé, la grande majorité des joueurs et joueuses de Nintendo Switch ont plus de 20 ans.

Nintendo has released age distribution data for the first time, which shows there is a broad demographic mix.

Nintendo continues to see a shift from 'one per family' to 'multiple per household' and even 'one per person' as Lite and OLED enable diversified play / upgrades. pic.twitter.com/zihSQciQ7T

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 5, 2021