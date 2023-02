PS Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mars 2023 vont en mettre plein la vue

Sony prépare une très belle fournée de jeux ajoutés sur PS Plus Extra et Premium en mars 2023 afin de profiter sans surcoût d'excellents jeux, aussi bien sur PS5 que sur PS4.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus Extra et Premium, les jeux ajoutés sur les consoles de jeux PS4 et PS5 en février et mars 2023 sont vraiment réjouissants. Sony prépare une grosse fournée. En effet, avant l’annonce officielle, le très bien renseigné billbil-kun vend la mèche sur Twitter. Rappelons que chaque mois, les informations qu’il partage sont confirmées officiellement quelques jours après. C’est donc très crédible.

Les jeux PS+ Extra et Premium ajoutés en mars 2023

À partir du 21 février et pendant le mois de mars 2023, les personnes abonnées au PS+ Premium pourront profiter des jeux ci-dessous sans coûts supplémentaires.

Horizon Forbidden West

Scarlet Nexus

Resident Evil 7: Biohazard

Borderlands 3

Pour le PS+ Extra — moins cher que la version Premium de l’abonnement — quelques doutes subsistent, notamment au sujet d’Horizon Forbidden West. Est-ce que ce très gros jeu relativement récent sera vraiment aussi ajouté au catalogue du PS+ Extra ? Le tweet de billbil-kun entretient un peu de flou. Le leaker précise cependant que d’autres titres seront également ajoutés par la suite. Les quatre titres cités font figure de têtes d’affiche.

Le très plébiscité Horizon Forbidden West vous fera vivre la suite de Zero Dawn dans la peau d’Aloy à nouveau confrontée un vaste monde ouvert et post-apocalyptique. Scarlet Nexus ravira les amateurs et amatrices d’action-RPG tandis que Resident Evil 7: Biohazard vous plongera dans une aventure cauchemardesque (car apparemment il y a des gens qui adorent avoir peur…). Enfin, Borderlands 3 sera l’occasion de replonger dans l’univers barré de la célèbre franchise de jeu de tirs.

Il s’agit là d’ajouts très plaisants puisque les quatre jeux mis en avant ont vraiment profité d’un très gros budget et sont sortis assez récemment. Ce sont là de bons arguments pour faire valoir les atouts du PS+.

