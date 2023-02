PS Plus Essential : les jeux offerts en mars 2023 mettent le paquet

Sony a profité de son State of Play pour lever le voile sur les jeux qui seront proposés dans le PlayStation Plus sur PS4 et PS5 en mars 2023. Voici la liste.

Sony a profité de son jeudi soir pour dévoiler de nouveaux jeux pour la PS5 et le PS VR 2 lors du State of Play. La firme en a profité pour donner des nouvelles de son abonnement PlayStation Plus, à commencer par la liste des jeux offerts en mars pour les abonnés au service.

Les jeu PS+ offerts en mars 2023

Du 7 mars au au 3 avril, les abonnés au PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium pourront ajouter gratuitement les jeux suivants à leur bibliothèque :

Battlefield 2042 (PS5/PS4)

Minecraft Dungeons (PS4)

CodeVeins (PS4)

Il s’agit de trois jeux intéressants que l’on peut facilement recommander même si Battlefield 2042 a eu une vie particulièrement difficile pour un jeu service depuis son lancement.

Minecraft Dungeons, Code Vein, and Battlefield 2042 are your PlayStation Plus Monthly Games for March, with Tchia and much more coming to Game Catalog. pic.twitter.com/PNYOlz8mQC — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2023

Ce que l’on remarque surtout, c’est le jeu Minecraft Dungeons développé par Mojang pour le compte de Microsoft, son propriétaire. Nous avons donc un jeu Xbox Game Studio proposé sur le PlayStation Plus. Une façon pour la firme américaine de montrer sa bonne volonté devant les autorités ?

Quoi qu’il en soit, Sony semble fortement investir dans la qualité offerte sur le PlayStation Plus. Le catalogue Extra a reçu de nombreux jeux de grande qualité au mois de février.

