The Last Of Us Part 1 : le max de fluidité vous demandera une grosse config sur PC

Lancé l'année dernière sur PS5, The Last of Us Part 1 va bientôt poser ses valises sur PC. On découvre aujourd'hui les configurations nécessaires pour animer le jeu dans de bonnes conditions.

Presque 10 ans après son lancement initial sur PlayStation 3, et moins d’un an après son retour sur PS5, The Last of Us (TLOU) premier du nom va enfin arriver sur PC. Attendu sur Steam et sur l’Epic Game Store le 28 mars prochain, le titre de Naughty Dog arrivera sur PC avec le support de certaines technologies spécifiques à ce portage. Parmi elles, les prises en charge du DLSS sur les GPU Nvidia et du FSR 2.2 (FidelityFX Super Resolution) sur les cartes AMD Radeon.

Version PC oblige, il sera également possible d’activer ou non la VSync, de bloquer le framerate (à 30 ou 60 IPS, par exemple), et bien sûr de régler à sa guise les paramètres graphiques (finesse des textures, qualité des reflets et des effets de particules…). Gamespot souligne en outre que cette version PC de TLOU saura gérer la DualSense… avec les effets haptiques propres à la manette PS5. Enfin, Naughty Dog et Sony ont confirmé qu’une prise en charge des formats d’écrans ultra-wide 21:9 et 32:9 sera bien d’actualité.

Quelles configurations pour jouer à The Last of Us Part 1 sur PC ?

Voici quoi qu’il en soit les différentes configurations requises pour jouer à The Last of Us Part 1 sur PC. Et en l’occurrence, les nouvelles ne seront pas bonnes pour tout le monde. Animer le jeu en 1080p et à 60 FPS demandera en effet une machine relativement costaude… et récente.

Configuration minimale pour jouer en 720 p à 30 FPS, avec les réglages bas :

CPU : AMD Ryzen 5 1500X / Intel Core i7-4770K

GPU : AMD Radeon 470 (4 Go) / Nvidia GeForce GTX 970 (4Go) / Nvidia GeForce 1050 Ti (4 Go)

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-Bit, Version 1909 ou plus récent

Stockage : 100 Go de SSD

Configuration recommandée pour jouer en 1080p à 60 FPS avec les réglages élevés :

CPU : AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700

GPU : AMD Radeon RX 5800 XT (8 Go) / AMD Radeon RX 6600 XT (8 Go) / Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 Go) / Nvidia GeForce RTX 3060 (8Go)

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-Bit, Version 1909 ou plus récent

Stockage : 100 Go de SSD

Configuration performances pour jouer en 1440p à 60 FPS avec les réglages élevés :

CPU : AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i7-9700K

GPU : AMD Radeon RX 6750XT / Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

RAM : 32 Go

OS : Windows 10 64-Bit, Version 1909 ou plus récent

Stockage : 100 Go de SSD

Configuration ultra pour jouer en Ultra HD à 60 FPS avec les réglages ultra :

CPU : AMD Ryzen 9 5900X/ Intel Core i5-12600K

GPU : AMD RX 7900XT / Nvidia GeForce RTX 4080

RAM : 32 Go

OS : Windows 10 64-Bit, Version 1909 ou plus récent

Stockage : 100 Go de SSD

