La PS5 veut rendre jaloux votre PC avec cette mise à jour

La PS5 prépare une grosse mise à jour, accessible pour le moment à ses utilisateurs inscrits au programme bêta. VRR pour le 1440p, arrivée de Discord, on sent que Sony veut intéresser les joueurs et joueuses habitués à l'écosystème PC.

Le chat vocal de la PS5 a le mérite d’être là, mais il manque de fonctionnalités pour être vraiment complet, surtout lorsqu’on le compare aux standards du genre sur PC comme Discord. Heureusement, Sony vient d’annoncer via une note de blog qu’enfin, Discord allait se frayer un chemin sur sa console.

Les premiers utilisateurs à pouvoir en profiter sont celles et ceux inscrits au programme bêta, mais il apparaît évident que la nouveauté arrivera sous peu dans les semaines à venir.

L’arrivée de Discord est certainement l’élément le plus important de cette mise à jour. Il permettra à des joueurs PC et PS5 de partager un même salon vocal. Voici ce à quoi cela ressemble :

Sony vise-t-il les joueurs PC ?

D’autres ajouts importants débarquent sur cette mise à jour, comme la possibilité de télécharger ses captures directement sur l’application PlayStation ou encore la migration des données sauvegardées à l’aide du PlayStation Network d’une PS4 vers la PS5. Il s’agissait d’un vrai manque au lancement de la console et enfin Sony a réglé le problème.

Plus largement, dans cette mise à jour, on peut sans doute noter une volonté de Sony d’attirer à eux les joueurs PC. La compatibilité de Discord est un marqueur fort, mais aussi l’arrivée du VRR sur le 1440p, une définition typique des écrans PC supportée sur la console depuis à juillet 2022.

Avec la montée affolante des prix des PC portables ou l’envolée des prix des cartes graphiques, Sony a sans aucun doute une carte à jouer avec une console capable d’afficher du 1440p à seulement 550 euros, le tout en renforçant la capacité de sa console à se fondre dans un setup et un écosystème typique de joueurs PC. Avec des consoles enfin disponibles en magasin, l’offensive peut commencer.

