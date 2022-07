PS5 beta : enfin le support du 1440p et d’autres fonctions attendues

La nouvelle bêta de la PlayStation 5 ajoute beaucoup de nouveautés attendues à son interface.

Si vous êtes membre du programme beta de la PS5, un tout nouveau firmware vous attend et devrait bien améliorer votre expérience avec la console de Sony.

Enfin le support du 1440p en HDMI

La grande nouveauté de cette bêta, c’est l’ajout de la gestion de la définition 2560 x 1440 pixels. C’est un élément important si vous souhaitez brancher votre console sur un écran de PC de jeu. C’est une définition très populaire sur PC et la console était jusqu’à présent limitée au simple Full HD 1920 x 1080 pixels sur les écrans non 4K. Autrement dit, l’interface et les jeux étaient étirés artificiellement alors que la machine est parfaitement capable de faire mieux.

Malheureusement, Sony ne précise pas si le support du 1440p se limite à une fréquence de 60 Hz ou si l’on parle également d’un support du 1440p à 120 Hz.

Les gamelists : comme des playlists, mais pour vos jeux

Cette bêta ajoute aussi une nouvelle fonction à la bibliothèque de jeux de la console. Il faut dire qu’en l’absence de dossiers, il était difficile de s’y retrouver si vous aviez trop de jeux installés sur la console.

Il est désormais possible de créer des gamelists, il s’agit tout simplement d’un système de playlist dans lequel vous pouvez enregistrer vos jeux préférés. Ce n’est pas très différent d’un système de dossiers, mais on imagine qu’à l’avenir, Sony pourra suggérer des gamelists à la manière de Spotify.

Sony indique qu’il sera possible de créer jusqu’à 15 gamelists contenant chacune 100 jeux au maximum. Bon point, il sera possible d’ajouter des jeux en streaming à ces listes, si l’on est abonné au PlayStation Plus Premium, même si l’on ne « possède » pas ces jeux.

D’autres améliorations

La bêta intègre aussi quelques changements moins importants pour le logiciel de la PlayStation 5.

Comparer l’audio 3D et l’audio stéréo avec un casque

Reprise facilitée de l’activité dans un jeu depuis le menu principal

Envoyer une demande de partage d’écran à un ami en jeu

Rejoindre un groupe permet désormais de rejoindre aussi le jeu de l’hôte

Envoi de stickers et de messages vocaux depuis la fonction Game Base

Voir les profils des amis récemment ajoutés

L’accès à cette nouvelle beta est en cours de déploiement dans seulement quelques pays : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon.

