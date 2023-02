Ventes de PlayStation 5 : Sony évite le pire, mais la console décroche face à la PS4

Les consoles PlayStation 5 se sont très bien vendues à Noël malgré la conjoncture économique. La console de Sony ne rattrape toutefois plus son ainée.

Quelle génération difficile pour la PlayStation 5 de Sony et les Xbox Series de Microsoft. Après deux ans de pénurie, les constructeurs font face à un contexte économique désormais bien plus difficile.

Sony avait pourtant très bien commencé sa génération en réussissant l’exploit de mieux vendre sa PlayStation 5 au prix moyen de 450 euros, face à la PlayStation 4 lancées à 400 euros. Et, cela, malgré le contexte concurrentiel beaucoup plus féroce d’un Microsoft en appétit avec le et d’une Nintendo Switch en plein succès.

En 2022, les choses ont bien changé.

Une PS5 sur 5 vendue à Noël 2022

Sony annonce avoir réussi à vendre 32,1 millions de PlayStation 5 depuis son lancement fin 2020. Sur ces ventes, 7,1 millions ont été écoulés sur le dernier trimestre, soit en octobre, novembre et décembre 2022.

PlayStation 5 has shipped 32.1 Million Units Lifetime pic.twitter.com/J6GFmXd4s1 — Benji-Sales (@BenjiSales) February 2, 2023

Cela représente 22,12% des ventes de console depuis le début de la génération sur les trois derniers mois seulement. Un chiffre impressionnant, d’autant qu’il est réalisé après l’augmentation du prix de la console. Malheureusement, certains chiffres de Sony sont un peu moins au beau fixe.

Moins d’abonnés et de jeux vendus

Le fabricant dévoile, en effet, que les ventes de jeux ont baissés de 16 % comparées à l’année précédente, notamment en raison d’une baisse des ventes de jeux d’autres éditeurs sur ses plateformes.

Résultats financiers de PlayStation FY22 Q3 • 32,1 millions de PS5 expédiées depuis son lancement

• 7,1 millions de PS5 expédiées sur Q3

• 86,5 millions de jeux

• 20,8 millions de jeux 1st party

• 46,4 millions d'abonnés PS+

• 112 millions de comptes PSN actifs par mois https://t.co/aEafG8BvRO — FdeSousse (@Taleboules) February 2, 2023

Par ailleurs, le nombre d’abonnés au PlayStation Plus a baissé pour atteindre 46,4 millions. Cela peut paraître préoccupant en pleine période de fête de fin d’année et alors que Sony a relancé son offre en 2022 avec le PlayStation Plus Extra et Premium. C’est d’ailleurs cette nouvelle offre qui permet à Sony d’augmenter ses revenus liés à ses services d’abonnements malgré la baisse du nombre d’abonnés. Il y a moins de joueurs qui payent, mais les joueurs payants ont augmenté le montant de leur abonnement mensuel.

La PlayStation 5 se vend moins que la PS4 en son temps

Si au début de sa vie, la PS5 se vendait mieux que la PS4 et ce malgré la pénurie, ce n’est plus le cas désormais. Les 7,1 millions écoulés pour ce 9e trimestre depuis son lancement sont à comparer avec les 8,4 millions de PlayStation 4 vendues en leurs temps.

En tout, les joueurs étaient 37,8 millions à avoir choisi la PS4 de Sony alors qu’ils sont 5 millions de moins à avoir fait le choix de la PS5. Maintenant que l’inflation est bien là, avec une console vendue en moyenne à 500 euros, et que le PlayStation Plus Collection va disparaitre, il reste à voir comment Sony pourra augmenter l’attrait de sa console.

La firme a lancé une campagne de communication « Live from PS5 » pour marteler le retour en stock de sa console. Elle compte aussi sur des lancements important en 2023 comme le très attendu Final Fantasy XVI pour l’été et l’énorme blockbuster de fin d’année Spider-Man 2 officiellement prévu à l’automne.

