Microsoft traverse une tempête : Windows s’effondre et l’UE en rajoute une couche

Les mauvaises nouvelles s'enchainent du côté de Microsoft. Le groupe a dévoilé des résultats en berne sur la fin de l'année 2022 et la menace d'un procès par l'Union européenne se concrétise.

Les temps sont difficiles pour Microsoft. Bien sûr, la firme est encore l’une des championnes du monde avec Apple, Alphabet, Amazon et les autres géants, mais les derniers résultats traduisent très concrètement ce que l’on sentait venir du contexte économique.

Turbulences chez Microsoft

Dans la nuit du 24 au 25 janvier, Microsoft a dévoilé les résultats de son deuxième trimestre de l’exercice financier. Il est très important puisque c’est celui qui couvre les fêtes de fin d’année : d’octobre à décembre 2022.

Sur cette période très propice aux ventes, Microsoft annonce une chute de 13% des résultats de sa branche Xbox en raison d’une baisse de ventes des consoles et des jeux et la baisse de prix de certains produits pendant les promotions de fin d’année (Xbox Series S en tête). Il faut dire que Microsoft n’a pas été en capacité de lancer sur sa plateforme des titres aussi importants que ses concurrents directs. Là où Nintendo et Sony raflaient toutes les ventes Pokémon et God of War, les joueurs Xbox devaient se contenter d’un Pentiment forcément moins générateur de vente.

Le jeu vidéo n’est pas la seule branche à avoir passé de mauvais mois : les ventes de Windows sont en chute de 39 %, même chiffre pour la chute des ventes de Surface (-39%). Il s’agissait pourtant du trimestre de lancement du Surface Laptop 5, du Surface Pro 9 et du Surface Studio 2 Plus. Ces mauvais résultats s’expliquent principalement par le contexte économique : en 2020 et 2021, l’informatique a connu un boom qui a gonflé les résultats de Windows. Passer aussi vite de cette période à la récession actuelle a amplifié cette chute impressionnante de 39%.

Ce sont les deux divisions qui ont été les plus touchées par les 10 000 licenciements annoncés par Microsoft quelques jours auparavant, comme pour mieux préparer les actionnaires. Grâce à la presse, on sait depuis que l’équipe Hololens, celle en charge de la réalité mixte chez Microsoft, et les studios Bethesda et 343 Industries ont été très touchés.

Ce n’est pas tout, Microsoft prévient dès maintenant que les résultats du prochain trimestre seront dans le même ton. Par la voix de Amy Hood, en charge des finances de Microsoft, Windows devrait continuer de chuter de l’ordre de 30 % et le jeu vidéo tomberait d’un peu moins de 10% sur le trimestre se terminant fin mars.

Malgré ces mauvaises nouvelles, Microsoft annonce tout de même un chiffre d’affaires de 52,7 milliards de dollars pour un bénéfice net de 16,4 milliards de dollars. Ce résultat est porté par les services en entreprise et le cloud, toujours en croissance.

L’ombre de l’Union européenne

La firme de Redmond est donc loin de passer le meilleur mois de janvier de son existence, mais l’Union européenne pourrait encore aggraver la situation.

Le média Politico rapporte en effet que l’Union européenne s’apprête à annoncer une enquête à l’encontre de Microsoft sur sa politique et la question d’un abus de position dominante dans le domaine du service aux entreprises.

Il s’agit en fait d’un premier aboutissement pour la plainte déposée par Slack en 2020 visant la politique de Microsoft d’intégrer sa solution Teams avec ses services Microsoft Office 365. Slack accuse la firme d’avoir utilisé la popularité de Microsoft Office pour gagner rapidement des parts de marché de façon déloyale vis-à-vis de Slack. En 2022, OVHCloud a également déposé le même type de plainte sur le sujet.

La Commission européenne devrait officialiser ce dossier dans les moments à venir. Cette affaire survient alors que l’UE doit aussi se prononcer sur le projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Projet qui a commencé à battre de l’aile quand les États-Unis ont lancé une procédure contre Microsoft en décembre 2022.

