PS Plus Extra et Premium : voici les jeux ajoutés en mars 2023, ça envoie du lourd

Voici les jeux officiellement ajoutés au PS Plus Extra et PS Plus Premium à partir du 21 mars 2023. Ils seront disponibles sur PS5 et PS4 sans avoir à payer une somme supplémentaire.

Oyez, oyez ! Abonnés et abonnées au PlayStation Plus Extra et Premium, il est temps de découvrir les jeux ajoutés au catalogue et accessibles sur les consoles de jeux PS4 et PS5. La fournée du mois de mars 2023 a été dévoilée et devrait ravir plusieurs personnes.

Les jeux PS+ Extra et Premium ajoutés en mars 2023

Dès le 21 mars 2023, les abonnements PS+ Premium et PS+ Extra donnent accès aux jeux suivants sans que vous n’ayez à payer plus d’argent.

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Une belle liste où se démarque évidemment Uncharted Legacy of Thieves Collection. La franchise de Naughty Dog est connue pour son histoire quasi cinématographique contant les aventures de Nathan Drake ou de Chloé Frazer. Cette collection consiste en une compilation remasterisée de deux titres : Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy. N’oublions pas non plus Rainbow Six Extraction d’Ubisoft pour les amateurs de survival horror où vous pouvez jouer en coop jusqu’à trois joueurs.

La patte d’Ubisoft que l’on retrouve d’ailleurs dans un autre jeu de la fournée : Immortals Fenyx Rising dont les inspirations piochées du côté de Zelda : Breath of the Wild ont souvent été pointées du doigt (on a quand même une grosse préférence pour le titre de Nintendo). Enfin, au milieu des noms alléchants de Dragon Ball Z: Kakarot, Street Fighter V Champion Edition et autre Final Fantasy Type-0 HD, autorisons-nous une mention spéciale au très amusant Untitled Goose Game où vous jouerez une oie provoquant le chaos dans un paisible village.

En plus de ces ajouts, il y a aussi trois titres qui s’invitent dans PlayStation Classics le catalogue dédié au jeux rétro au sein de l’abonnement PS+ Premium. Les voici :

Ridge Racer Type 4

Ape Academy 2

Syphon Filter: Dark Mirror

