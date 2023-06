PlayStation Plus : les jeux PS5 arrivent enfin en cloud gaming, mais c’est toujours pas ça

Pour fêter le premier anniversaire de son nouveau PlayStation Plus, Sony renforce son offre avec du cloud gaming intégrant des jeux PS5. Une bonne nouvelle accompagnée de petites lignes.

Le nouveau PlayStation Plus a un an. Il y a douze mois, Sony lançait sa réponse au Xbox Game Pass avec une nouvelle offre PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium qui faisait disparaitre PlayStation Now, son abonnement dédié au cloud gaming.

Pour Sony, le premier bilan de cette opération est plutôt positif. La firme a recommencé à recruter de nouveaux abonnés, et a surtout converti des abonnés PlayStation Plus Essential vers des offres plus chères. La firme aimerait renforcer cette mécanique en améliorant son PlayStation Plus Premium.

Les jeux PS5 en cloud gaming ? Oui mais…

Les abonnés au PlayStation Plus Premium bénéficient notamment d’un accès au service de streaming de Sony grâce à du cloud gaming. Seulement, cette offre n’avait pas évolué sur le plan technique. Autrement dit, il n’était possible que de streamer les jeux PS4 du catalogue sur PC ou sur console. Pire, l’incompatibilité des sauvegardes PS4 et PS5 faisait qu’il était impossible de jouer au même jeu en cloud gaming que sur une PS5 en reprenant sa progression.

Ces problèmes, Sony annonce les corriger en commençant à tester le streaming de jeux PS5 sur son service de cloud gaming. Cela inclut les jeux du catalogue PlayStation Plus, mais aussi les versions d’essai de jeux et les jeux PS5 possédés par le joueur, s’ils sont compatibles cloud gaming.

Malheureusement, avec cet ajout bienvenu, Sony semble aussi ajouter des problèmes supplémentaires. En effet, le communiqué de la firme mentionne seulement la possibilité de streamer un jeu PS5… sur une PS5. Le cloud gaming de PlayStation n’est pas proposé sur le web ou sur mobile, mais un client PC était proposé jusque-là. Pour Sony, il semble qu’il soit seulement question de pouvoir tester un jeu en cloud gaming sur PS5 avant de finir par le télécharger et le lancement localement.

De plus, Sony ne donne aucune date concernant l’ajout du cloud gaming PS5. La firme se contente d’indiquer qu’ils n’en sont qu’aux « premières étapes » de test de la fonction.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).