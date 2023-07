Non, Microsoft n’a pas dévoilé la PS5 Slim

Le lancement de la PlayStation 5 Slim refait surface dans des documents de Microsoft pour le procès contre la FTC.

Le procès entre la FTC (Federal Trade Commission) et Microsoft a révélé bon nombre de secrets de l’industrie du jeu vidéo, mais le lancement d’une PS5 Slim n’est certainement pas l’un d’eux.

La nouvelle fait le tour de web et a de quoi séduire : Microsoft aurait révélé en avance le lancement de la prochaine console de son concurrent et même son prix ? Il faut prendre un peu de recul.

Microsoft lit l’actualité comme nous

Tout cela se trouve dans un document juridique daté du 22 juin 2023 qui a pour rôle de réunir les arguments des avocats de Microsoft dans l’affaire pour démonter l’avis de la FTC. Ce document de 74 pages brasse donc très large pour expliquer en quoi le marché de la console de jeu intègre bien Nintendo, en quoi le marché gagnerait en compétitivité avec le rachat, pourquoi ce serait mieux pour le consommateur, etc.

Deux mentions aux futurs produits Sony ont retenu l’attention d’une partie de la presse spécialisée. Tout d’abord dans une note de bas de page, Microsoft indique « on s’attend à ce que Sony commercialise une version portable de la PlayStation 5 avant la fin de l’année pour moins de 300 dollars ». La firme fait référence ici au Project Q déjà dévoilé par Sony, mais qui est loin d’être une PlayStation portable.

Encore plus juteux, Microsoft indique aussi que Sony « commercialise une [PS5] Digital Edition à 399,99 dollars et devrait sortir une PlayStation 5 Slim plus tard cette année pour le même prix ». Voilà donc un document juridique où non seulement Microsoft serait capable de révéler le lancement d’une console concurrente, mais pour aussi en dévoiler le prix.

En réalité, Microsoft ne se fait ici que le relai des rumeurs sur le sujet. Une rumeur veut que Sony lance une nouvelle version de la PS5 avec lecteur de disque Blu-ray en option et un design allégé avant la fin de l’année, et on imagine au même tarif que la version Digital de sa console actuelle.

Le géant américain prend bien soin dans le document de ne jamais être affirmatif et de se contenter de parler au conditionnel. À aucun moment, Microsoft ne vient apporter de nouvelles informations ou du crédit à la rumeur d’une PS5 Slim. D’ailleurs, il est peu probable que Sony donne ce nom à la console. La PlayStation 4 « Slim » a remplacé le premier modèle de PS4 sans jamais hériter de l’adjectif. Cela montre une nouvelle fois que Microsoft ne fait que citer les rumeurs autour de la PS5 Slim ici, sans connaissance de la stratégie confidentielle de Sony.

Est-ce qu’une PS5 Slim va sortir à la fin de l’année ?

Il est impossible de répondre avec certitude à cette question avant l’annonce de Sony. On peut tout de même rappeler que la source qui prédit le lancement de cette PS5 Slim est la même que celle qui prédisait le Project Q, depuis confirmé par Sony. La piste est donc de qualité. Cela explique aussi peut-être pourquoi Sony brade en ce moment le prix de la PS5 pendant les soldes.

En revanche, il y a une certitude, Microsoft n’a rien dévoilé avec ce document de la FTC. Peu importe si la PS5 Slim sort bien à la fin de l’année ou non.

