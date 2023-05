Sony Project Q : une console portable PlayStation, vraiment ?

Sony nous dévoile un nouveau produit : une « console portable » qui n'a de console que le nom. À mi-chemin entre un accessoire et une tablette dotée d'une manette, le mystérieux Project Q a été annoncé avec tambours et trompettes. Sony promet un monde où vous pourrez jouer à vos jeux PS5 n'importe où, n'importe quand... à condition d'avoir une bonne connexion internet. Faisons un pas en arrière et regardons de plus près cette nouvelle venue dans l'univers du gaming.

Sony a officiellement confirmé travailler sur une « console portable » permettant de jouer à vos jeux PS5 à distance. « Console portable », c’est le terme que nous avons aupavarant utilisé, mais sommes-nous vraiment en face d’une nouvelle console ou plutôt d’un joli tour de passe-passe marketing ?

« Nous lancerons un appareil dédié qui vous permettra de streamer n’importe quel jeu de votre console PS5 en utilisant Remote Play via Wi-Fi », a déclaré Jim Ryan, patron de PlayStation, lors du PlayStation Showcase. « Connu en interne sous le nom de ‘Project Q’, il est équipé d’un écran HD de 8 pouces et de toutes les commandes et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense. ». Pour faire simple, imaginez votre DualSense coupée en deux avec un écran HD inséré au milieu, et vous aurez une bonne idée de l’apparence de ce Project Q.

Un accessoire plutôt qu’une véritable console portable

Pour être tout à fait franc, nous parlons ici plus d’un accessoire que d’une véritable console portable. Les fonctionnalités précises de cet appareil restent floues. Pourra-t-il faire tourner quelques applications et jeux nativement ? À l’heure actuelle, tout ce que nous savons, c’est que le Project Q, ou quel que soit son nom définitif, sera essentiellement un écran dédié au streaming de vos jeux PS5. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous pourrez jouer à vos jeux préférés… tant que vous disposez d’une bonne connexion internet. Oui, vous avez bien lu, nous parlons de cloud gaming local ici.

Pour ceux qui ont connu la Wii U de Nintendo, le concept du Project Q de Sony pourrait vous sembler familier. En effet, la Wii U avait introduit le concept d’un écran déporté avec son GamePad, qui permettait aux joueurs de continuer à jouer à leurs jeux même lorsque le téléviseur était occupé. Toutefois, la portée était limitée à la maison. Ici, Sony pousse l’idée plus loin avec le Project Q, en proposant une expérience de jeu déportée qui n’est pas limitée à la maison. Avec une connexion internet stable, vous pourriez, en théorie, jouer à vos jeux PS5 préférés où que vous soyez. Dans un café, dans un parc, dans un train… à condition bien sûr que votre PS5 reste allumée chez vous et que votre connexion soit assez robuste (dans les deux sens).

La PlayStation 5 se chargera d’exécuter le jeu, le flux vidéo ne sera pas transmis via HDMI à votre téléviseur, mais via RJ45 ou Wi-Fi à votre « Project Q ». En somme, cet appareil sera capable de recevoir et lire ce flux vidéo tout en renvoyant les commandes associées. Il est fort probable qu’il puisse également se connecter au PlayStation Now pour jouer sur les serveurs de Sony.

Alors oui, ce « Project Q » ressemble davantage à un accessoire de la PS5 qu’à une console portable à part entière. Il est loin d’être une PlayStation Vita, une PSP, un Asus ROG Ally ou un Steam Deck : les jeux ne fonctionneront pas en local. Pour résumer de manière sarcastique mais réaliste : si vous avez une mauvaise connexion, le Project Q pourrait finalement ressembler plus à un joli presse-papier qu’à une véritable console de jeu.

Comme un PSVR2

Pourriez-vous dire que le PSVR2 est une console ? Non, bien sûr que non. C’est un casque, un accessoire, doté d’un écran qui se connecte à une PS5. Il n’est pas du tout autonome. Il est complètement dépendant de la console pour fonctionner.

Il ne peut exécuter aucun jeu de manière autonome. À première vue, il en va de même pour le Project Q. Ce n’est pas une console autonome, mais plutôt un accessoire de luxe pour votre PS5, un moyen de déporter l’écran de votre salon dans vos mains.

De plus, sachez que vous pouvez déjà faire la même chose : le Remote Play est disponible pour streamer des jeux depuis votre PS5, vous n’avez pas besoin d’attendre le nouvel accessoire de Sony. Presque tous les iPhone, smartphones Android, Windows ou Mac peuvent le faire, et il existe même une application Linux que vous pouvez lancer sur le Steam Deck appelée Chiaki.

