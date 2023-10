La meilleure version de Red Dead Redemption est désormais sur PS5

Red Dead Redemption premier du nom est ressorti en version remasterisée sur PS4 et PS5. Cette version était jusqu'à maintenant limitée en performance, mais une mise à jour du jeu sur PS5 propose désormais le très attendu mode 60 fps.

Red Dead Redemption, le jeu culte de Rockstar sorti originellement en 2010, s’est vu remasterisé récemment pour les consoles PS4, PS5 en version rétrocompatible et Nintendo Switch. Mais même les 13 ans séparant les deux versions ne l’ont pas permis à passer au-delà de la barre des 30 images par seconde. Jusqu’à maintenant.

Red Dead Redemption en 60 fps… sur PS5

Rockstar a visiblement entendu la gronde générale des joueurs après la sortie de son remaster qu’on jugerait de paresseux : en plus de proposer un lifting sommaire des textures et d’ajouter un anti-aliasing un peu plus robuste grâce au FSR2 de AMD, le jeu tournait encore à 30 images par seconde. Un comble pour une proposition technique plutôt sommaire. La seule manière de jouer à Red Dead Redemption à une fréquence plus élevée était d’en émuler la version Xbox 360 sur PC.

Le patch 1.03 du jeu ajoute donc un mode 60 fps dans le menu des options de la version PS5, sans aucune incidence sur la définition de l’image. Et on est en droit de se demander pourquoi la PS4 ne dispose pas d’une telle option : la console dans sa version Pro peut faire tourner un jeu comme God of War à 60 images par seconde pour un résultat infiniment plus beau que ce remaster de Red Dead Redemption. Maintenant, on attend la même mise à jour pour Red Dead Redemption 2 qui ne dipose toujours pas d’un tel mode dans sa version PS5.

Mais faites confiance à l’éditeur Take-Two pour fournir le minimum syndical dans la réédition de leurs anciens jeux, comme nous l’a prouvé la très décriée GTA Trilogy Definitive Edition qui a récolté l’une des pires notes de l’Histoire par les joueurs.