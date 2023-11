Voici la liste des nouveaux jeux qui débarquent dans les abonnements PS Plus Extra et PS Plus Premium en novembre 2023. Ils seront jouables sur PS5 et PS4 sans avoir à payer plus.

Les abonnements PlayStation Plus Extra ou Premium s’enrichissent de nouveaux jeux offerts en ce mois de novembre 2023. Ainsi, vous pourrez en profiter sans avoir Ă dĂ©bourser plus d’argent sur les consoles de jeux PS4 et PS5.

Ă€ noter que ces titres viennent s’ajouter aux nouveaux jeux du mois de novembre 2023 dĂ©jĂ annoncĂ© plus tĂ´t sur toutes les formules du PlaysStation Plus.

Les jeux PS+ Extra et Premium ajoutés en novembre 2023

Voici donc les jeux qui rejoignent le catalogue des formules PS Plus Extra et PS Plus Premium Ă partir du 21Â novembre 2023.

Teardown – PS5

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition – PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On – PS4

Superliminal – PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising – PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi – PS4

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – PS4

River City Melee Mach!! – PS4

L’auteur de cet article vous conseillera essentiellement d’essayer Superliminal qui s’amuse des perspectives et des trompe-l’Ĺ“il en pagaille. Ă€ dĂ©couvrir ! Notons tout de mĂŞme aussi la prĂ©sence dans cette liste de Teardown, un jeu qui va faire appel Ă votre ingĂ©niositĂ© pour prĂ©parer le hold-up parfait. Les fans de RPG riche en aventures et en action pourront profiter de Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Au passage, et comme c’est le cas chaque mois, des jeux rĂ©tro viennent Ă©toffer la section PlayStation Classics que l’on trouve dans l’abonnement Premium. Les voici :

Grandia – PS4, PS5

Jet Moto – PS4, PS5

LĂ -haut – PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series – PS4, PS5

PaRappa the Rapper 2 – PS4