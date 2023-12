Pourquoi Sony supprime-t-il des contenus achetés sur le PlayStation Store par les joueurs ?

Des joueurs vont voir des contenus vidéos supprimés de leur bibliothèque PlayStation à la fin de l'année, alors que ceux-ci ont été achetés. Une nouvelle preuve que le futur du dématérialisé n'est pas tout rose.

Douche froide pour de nombreux joueurs PlayStation aux États-Unis le week-end dernier : un e-mail a prévenu bon nombre d’entre eux que l’intégralité des contenus achetés issus de la chaine DiscoveryTV seront supprimés de leur bibliothèque.

Une annonce qui n’augure rien de bon pour l’avenir des consoles si la prochaine génération embrasse le tout numérique.

1300 programmes supprimés au 31 décembre

La nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre sur X (Twitter) et Reddit, avec de nombreux utilisateurs partageant une capture d’écran du mail reçu de la part du PlayStation Store :

À partir du 31 décembre 2023, en raison de nos accords de licence de contenu avec les fournisseurs de contenu, vous ne pourrez plus regarder aucun des contenus Discovery que vous avez achetés précédemment et le contenu sera supprimé de votre vidéothèque. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu. Nous vous remercions, PlayStation Store

Si vous êtes fins observateurs, vous remarquerez que Sony n’offre ici aucune réelle explication et encore moins des excuses aux utilisateurs concernés. La liste des contenus a été simultanément publiée sur le site de Sony et elle concerne la totalité des 1300 programmes présents sur la chaine DiscoveryTV spécialisée dans les contenus documentaires sur l’actualité, la science et la technologie.

Le futur inquiétant du dématérialisé

Dans le monde des achats numériques, il est important de rappeler que vous n’êtes pas propriétaires des contenus que vous achetez, mais bien d’une licence à durée indéterminée pour les consulter. En théorie, si le diffuseur d’un programme en est aussi son producteur et financeur, le souci ne devrait pas se poser.

Mais quand des accords de licence sont conclus avec des distributeurs et même des supports comme la PlayStation 5 ou l’Apple TV+, ces derniers peuvent parfois expirer. Si la disparition de contenus est désormais une habitude sur des services par abonnement comme Netflix ou le Game Pass de Microsoft, leur suppression après un achat est plus rare, mais possible.

Ce n’est pas la première fois que Sony annonce la suppression de contenus issus d’un fournisseur tiers. En 2022, le PlayStation Store avait informé les joueurs autrichiens et allemands ayant acheté des programmes Studio Canal qu’ils seraient supprimés de leur bibliothèque à la fin de l’été.

Alors que les futures consoles esquissent un avenir qui signerait la fin du support physique, on peut alors s’inquiéter de la notion de propriété. Vous n’êtes donc pas non plus propriétaire des jeux que vous achetez de manière dématérialisée, sur PlayStation, Xbox ou Steam, mais bien locataire d’une licence longue durée.