Sony baisse le prix des excellents WF-1000XM5 juste avant Noël

Voici opportunité en or pour s'équiper des excellents écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM5. Des écouteurs haut de gamme de haute volée désormais sous la barre des 250 euros. Sony en profite également pour baisser le prix de sa petite enceinte portable SRS-XB100.

Lors de son test des écouteurs Sony WF-1000XM5 (notés 8/10 en juillet dernier), la rédaction de Frandroid regrettait essentiellement une chose : son prix trop élevé de 320 euros. Nous sommes à la mi-décembre et ce défaut est désormais corrigé. Les écouteurs Sony WF-1000XM5 voient leur prix chuter de 299 à 249 euros juste avant Noël.

Cette remise est disponible chez les grands noms de la distribution française tels que Sony, Fnac, Darty, Boulanger et Amazon. Si vous cherchez des écouteurs haut de gamme sans vous ruiner, c’est le moment !

Pourquoi choisir les Sony WF-1000XM5 ?

Les écouteurs sans-fil WF-1000XM5 ne sont pas qu’une simple évolution de leurs prédécesseurs, les XM4. Sony a repensé le design de ces écouteurs pour les rendre plus légers et plus compacts.

Cette modification possède un double avantage : un confort accru pour l’utilisateur et une meilleure adaptation à la forme de l’oreille, grâce notamment à l’introduction d’embouts de petite taille et d’un matériau composite.

Outre le confort, cette évolution design a un impact direct sur les performances, notamment en réduisant la prise au vent, ce qui diminue considérablement les interférences lors des appels ou de l’écoute de musique. Les commandes tactiles, situées directement sur la façade des écouteurs, sont plus intuitives, permettant un contrôle facile de la lecture, du volume et de la suppression active du bruit (ANC).

Sony ne s’est pas contenté d’améliorer l’aspect physique des écouteurs sans-fil WF-1000XM5. L’ajout d’un microphone supplémentaire dans chaque écouteur, portant leur nombre à trois, en combinaison avec le nouveau processeur HD Noise Cancelling QN2e, améliore la suppression du bruit de 20 % par rapport au XM4.

Ces écouteurs conservent les caractéristiques appréciées du modèle précédent, comme la prise en charge du codec audio LDAC de Sony et la technologie 360 Reality Audio, mais introduisent aussi de nouvelles fonctionnalités telles que le suivi de la tête pour un son plus spatial et la possibilité de répondre aux appels par un simple hochement de tête.

Enfin, les WF-1000XM5 sont équipés d’un indice de résistance à l’eau IPX4 et supportent le Bluetooth 5.3, y compris le codec LDAC.

Les WF-1000XM5 sont livrés avec un boîtier de chargement, plus compact de 15 % par rapport au modèle précédent. Il bénéficie d’une charge rapide USB-C et du support de la charge sans fil Qi, assurant jusqu’à 24 heures d’autonomie.

Sony WF-1000XM5 : une personnalisation poussée du son

La qualité sonore a également été revue. Sony a transformé le profil sonore des WF-1000XM5. Par défaut, les écouteurs mettent bien en avant les voix des artistes. Ce qui est par ailleurs très pratique pour écouter des podcasts. Pas de panique si vous trouvez que ces écouteurs manquent de graves, il est possible d’accéder à un égaliseur via l’application Headphones Connect. Cette dernière permet de gérer huit bandes de fréquence de l’égaliseur… Ou tout simplement de choisir parmi huit configurations préétablies.

Lancés il y a quelques mois au prix de 319 euros, les écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM5 sont actuellement en promotion au prix de 249 euros seulement. Un beau cadeau pour un audiophile averti ou quelqu’un qui recherche d’excellents écouteurs sans-fil.

L’enceinte portable SRS-XB100 à 49 euros seulement

En plus des écouteurs Sony WF-1000XM5, voici une autre bonne affaire à ne pas manquer : l’enceinte SRS-XB100 est désormais à 49 euros au lieu de 65.

Cette offre est valable chez des revendeurs de confiance comme Sony, Boulanger, Fnac, Darty et Amazon. C’est l’occasion parfaite pour ceux qui cherchent une enceinte portable de qualité sans se ruiner.

La SRS-XB100 est une enceinte conçue pour être emportée partout. Elle est compacte, solide et facile à transporter grâce à sa dragonne intégrée. Que vous soyez en pique-nique, à la plage ou juste dans votre maison, cette enceinte vous accompagne partout.

Quand on parle d’une enceinte portable, on se demande souvent si le son sera à la hauteur. Avec la SRS-XB100, pas d’inquiétude : elle est équipée d’un haut-parleur unique orienté vers le haut, offrant ainsi une diffusion du son à 360°. En plus, elle est dotée d’un radiateur passif situé sous l’enceinte pour renforcer les basses, garantissant une expérience audio immersive et homogène.

Le design de la SRS-XB100 est aussi un point fort. Avec ses dimensions de 76 × 95 mm, elle est vraiment petite et se glisse facilement dans n’importe quel sac. Son revêtement avec des sillons verticaux lui donne un look élégant. Avec un poids de seulement 274 g, c’est comme si elle ne pesait rien. Vous pouvez donc l’emporter avec vous toute la journée sans effort.