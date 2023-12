PlayStation Plus : en janvier, Sony nous offrira un des meilleurs jeux de 2022

Sony a officialisé la liste des jeux « offerts » en janvier 2024, au travers de son offre d'abonnement PlayStation Plus. Parmi eux, l'un des meilleurs jeux de 2022... et il est français.

Sony profite des ultimes journées de 2023 pour lever le voile sur le triptyque de jeux qu’il proposera gratuitement en janvier 2024 aux joueurs abonnés à son programme PlayStation Plus. Comme souvent, on retrouve un titre majeur, accompagné de deux jeux de moindre envergure.

À compter du 2 janvier et jusqu’au 5 février, les joueurs pourront ainsi mettre la main, sans surcoût, sur l’un des meilleurs AAA de 2022 : A Plage Tale Requiem. Accessible uniquement sur PlayStation 5, le titre des bordelais d’Asobo Studio avait fait l’objet de cinq nominations (meilleur jeu, meilleure natation, meilleure musique, meilleure performance d’acteur, et meilleur jeu d’action/aventure) lors des Game Awards 2022.

Trois bons jeux à découvrir dès le 2 janvier

Suite directe de A Plague Tale Innocence, le titre nous permet une nouvelle fois d’incarner Amicia, grande soeur protectrice d’Hugo, un petit garçon accablé d’une mystérieuse malédiction. Le jeu prend place dans un moyen-âge ravagé par la peste noire, et nous fait cheminer à travers des environnements somptueux, inspirés par la Provence. Splendide sur le plan graphique, A Plage Tale Requiem reste aujourd’hui encore l’un des plus beaux jeux disponibles sur consoles next-gen. Sa narration léchée est aussi l’un de ses points forts, mais attention : son gameplay très rigide et ses environnements relativement fermés pourraient cependant décourager certains joueurs.

Si A Plage Tale Requiem ne vous séduit pas, peut-être qu’Evil West aura grâce à vos yeux. Accessible pour sa part tant sur PlayStation 5 que PlayStation 4, le titre propose d’affronter des hordes de vampires pour protéger la Frontière américaine dans un univers fantastique. Pour trucider ces hordes maléfiques, le joueur se voit confier tout un arsenal (armes à feux diverses, gantelet foudroyant et autres gadgets). Un bon défouloir auquel on peut d’ailleurs jouer en co-op.

Dernier titre attendu en janvier sur l’abonnement PlayStation Plus, là aussi sur PS5 et PS4, Nobody Saves the World est pour sa part issu des mêmes développeurs que Guacamelee. Atypique et un peu déjanté, l’action-RPG de DrinkBox Studios peut lui aussi être joué seul ou avec un ami en ligne.