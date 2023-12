PlayStation Plus : l’abonnement en ligne sur PS4 et PS5 est 30 % moins cher, mais il faut faire vite

Vous avez laissé de côté le PlayStation Plus suite à la hausse prix ? C'est le moment de s'y remettre puisque Sony vient de faire baisser les prix des trois abonnements de 30 % sur l'année.

La hausse des prix de PS Plus intervenue au mois d’octobre dernier aura refroidi la communautĂ© PlayStation au point que certains n’ont pas renouvelĂ© leur abonnement. C’est le moment d’y revenir grâce Ă cette offre de la part de Sony pour les abonnements annuels qui perdent 30 % de leurs tarifs. Il faut cependant faire vite, cette offre prendra fin dans un peu plus de 72 heures.

Les points forts du PS+

Un abonnement pour jouer en ligne

Le téléchargement gratuit grands titres PlayStation passé et récents

Des bonus exclusifs tous les mois

Les trois abonnements PlayStation Plus sont disponibles en promotion Ă l’annĂ©e : le PS+ Essential est alors affichĂ© Ă 50,99 euros au lieu de 71,99 euros, l’Extra Ă 88,19 euros au lieu de 125,99 euros et le Premium Ă 106,39 euros au lieu de 151,99 euros, et ce, jusqu’au 18 dĂ©cembre 2023.

Notez que ces offres ne s’adressent qu’aux membres qui n’ont pas d’abonnement en cours. Si l’offre ne s’affiche pas sur le site, rendez-vous directement sur votre console. Il faut se connecter Ă son compte PlayStation Network pour voir les offres en cours.

Un service exclusif bourrĂ© d’avantages

Le service PlayStation Plus, destinĂ© aux consoles PS4 et PS5, regroupe les anciens PS Plus et le PS Now. Derrière ce nouveau nom se cachent trois offres d’abonnement destinĂ©es Ă ĂŞtre utilisĂ©es sur les consoles Sony, ainsi que sur PC. Ces forfaits regroupent ainsi les anciens services PlayStation Plus et PlayStation Now, et les avantages proposĂ©s sont nombreux : jeu en ligne, catalogue de jeux rĂ©cents ou plus anciens, service de cloud, remises exclusives… L’abonnement sera très vite rentabilisĂ©.

Des offres pour tous les besoins

Les forfaits PS+ sont donc au nombre de trois. Si vous misez sur l’Essential, vous pourrez tĂ©lĂ©charger gratuitement deux Ă quatre jeux chaque mois, dont certains exclusifs Ă la PS5, ou encore obtenir des rĂ©ductions sur des jeux ou DLC dans le PS Store, stocker vos sauvegardes dans le cloud (avec 100 Go d’espace), profiter d’un accès au jeu en ligne pour jouer en co-op ou en multi avec vos amis ou d’autres joueurs du monde entier, et mĂŞme bĂ©nĂ©ficier du jeu en partage avec certains titres, ce qui vous permettra de jouer avec vos amis Ă distance Ă un mĂŞme jeu, sans qu’ils n’aient besoin de possĂ©der le jeu pour y jouer avec vous.

Avec l’abonnement Extra, vous aurez droit Ă tout ce que propose l’offre Essential, avec quelques fonctionnalitĂ©s en plus : 400 jeux PS4 et PS5 supplĂ©mentaires, issus du catalogue PlayStation Studios, mais aussi d’éditeurs tiers, pourront ĂŞtre tĂ©lĂ©chargĂ©s. Un catalogue Ubisoft+ Classics sera aussi disponible.

Enfin, avec l’offre PS+ Premium, les avantages des deux abonnements prĂ©cĂ©dents seront mis Ă disposition, avec 340 titres supplĂ©mentaires, dont des jeux PS3, des classiques PlayStation et mĂŞme PSP, qui pourront ĂŞtre lancĂ©s en streaming dans le cloud. Vous aurez Ă©galement accès Ă des versions d’essai en durĂ©e limitĂ©e sur certains nouveaux titres.

Vous n’ĂŞtes pas consoles Sony ?

Si vous prĂ©voyez de vous offrir ou d’offrir une nouvelle console de jeux Ă NoĂ«l, et que vous voulez comparer les PlayStation avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures consoles de jeux pour NoĂ«l en 2023.

