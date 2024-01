Ce rival pourrait battre l’Apple Vision Pro à son propre jeu : ça fait très envie

Sony a fait le tour de toutes ses innovations lors de sa conférence du CES 2024. L'invité surprise était un casque de réalité mixte pour rivaliser avec l'Apple Vision Pro.

À travers ses consoles de jeux, ses téléviseurs ou son matériel audio, Sony a à cœur de conquérir votre salon depuis des dizaines d’années. Alors quand le géant japonais voit Apple arriver sur ses plates-bandes avec son nouveau casque Vision Pro, il doit absolument avoir une réponse appropriée dans les cartons.

Lors de sa conférence du CES 2024, Sony a justement dévoilé un tout nouveau casque de réalité mixte capable de rivaliser avec l’Apple Vision Pro. Sur le papier, cela semble bluffant.

Un écran 4K devant chaque oeil

Le casque de Sony n’a pas encore de nom, mais il a déjà un design et des caractéristiques. On parle d’un système d’écrans Oled 4K de haute qualité avec un système élaboré de capteurs vidéos suffisant pour percevoir son environnement réel, même immergé avec le casque.

Sur les images de Sony, on peut noter à quel point le casque semble compact et confortable à porter. On est très loin de l’Apple Vision Pro jugé assez lourd lors de ses premiers essais, en raison de son design en métal et en verre.

Sous le capot, c’est une puce Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 qui se chargera d’animer les objets 3D. Elle a été dévoilée très récemment, justement pour permettre aux concurrents d’Apple de concevoir des produits au niveau.

Une bague et un bracelet comme manette

Les promesses d’innovations ne s’arrêtent pas au casque compact à écran haute définition. Il faut aussi pouvoir interagir avec les objets en 3D. Apple a choisi de tout faire à la détection des doigts de la main, sans retour haptique possible (sans passer par des périphériques comme un clavier physique).

Du côté de Sony, on continue d’utiliser des manettes, mais le design semble avoir été entièrement repensé. Pour la première main, c’est une simple bague qui va permettre le contrôle de l’interface au doigt de façon très précise. Un bouton se trouve sur le dessus pour pouvoir pincer des objets avec le pouce.

L’autre périphérique prend la forme d’un bracelet mêlé à une télécommande avec des boutons. Ce duo va permettre de remplacer efficacement la souris d’un PC pour un environnement 3D. Vous pointez le curseur d’une main et vous cliquez de l’autre. Sans doute un peu déstabilisant au départ, mais cela semble ingénieux et ergonomique.

Date de sortie et prix inconnu

Sony n’a pas présenté davantage ce casque si prometteur. Il n’a pas encore de nom, ni de prix et encore moins une date de sortie. Il faudra donc se montrer patient. La firme semble d’abord vouloir s’adresser aux industriels et a signé un premier partenariat avec Siemens.