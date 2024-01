Sony rembourse certains joueurs ayant acheté The Last of Us Part II Remastered plein tarif sur PS5

Alors que The Last of Us Part II Remastered est disponible à seulement 10 euros pour les possesseurs de la version PS4 du jeu, certains joueurs n'étaient visiblement pas au courant. Sony va donc les rembourser automatiquement.

Aujourd’hui marque la sortie de The Last of Us Part II Remastered, la version native et remasterisée du second opus de la saga de Naughty Dog sur PS5. Le studio avait confirmé en début d’année que le jeu serait accessible pour une dizaine euros aux possesseurs du premier jeu sur PS4, qu’il s’agisse de la version physique ou numérique.

Et visiblement, Sony semble vouloir éviter que les joueurs concernés ne dépensent trop leur argent si on en croit le message envoyé hier à certains d’entre eux.

Sony rembourse les joueurs ayant payé plein tarif

Cette semaine, des joueurs ayant précommandé le jeu au tarif plein de 49,99 euros ont reçu un message de Sony leur indiquant que leur achat serait remboursé. La raison ? Ils possédaient déjà la version PS4 du jeu sur leur compte et pouvaient donc obtenir The Last of Us Part II Remastered pour seulement 10 euros.

C’est un acte assez rare pour être noté et absolument pas obligatoire pour Sony, qui par la même occasion se prémunit d’innombrables demandes de remboursement qu’aurait pu recevoir son service client dans les prochains jours.

Pour comparaison, un jeu comme Hogwart’s Legacy : L’Héritage de Poudlard n’offre aucune mise à jour de la sorte, car il est nécessaire d’acheter la Deluxe Edition à 84,99 euros pour espérer y jouer sur PS4 et PS5.

Rappel du processus de mise à jour

Si vous êtes possesseurs de la version PS4 de The Last of Us Part II, alors la marche à suivre est au final très simple :

Pour la version numérique du jeu : il suffira de se rendre sur la page du jeu sur le PlayStation Store afin de payer la mise à jour 10 euros

Pour la version boîte du jeu : insérez le disque de la version PS4 du jeu dans votre PS5 afin de vous procurer la version remasterisée. Le disque sera nécessaire pour jouer au jeu, même après la mise à jour.

À noter qu’il est aussi possible de transférer vos sauvegardes PS4 vers la version PS5, soit via votre compte PlayStation, soit via une clé USB.