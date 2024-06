Pourquoi la version PC de The Last of Us Part II n’est pas encore sortie alors qu’elle serait déjà prête

Selon une rumeur fiable, le portage PC de The Last of Us Part II aurait été finalisé en interne, mais cela veut-il qu'elle sortira bientôt pour autant ?

Les joueurs PC scrutent désormais les annonces de Sony pour espérer de nouveaux portages d’exclusivités PlayStation sur leur plateforme. Si on sait désormais que l’éditeur est bien décidé à investir de l’argent dans ces développements, certaines franchises se feront toujours attendre pour espérer recruter de nouveaux joueurs sur PS5.

L’une d’entre elles est The Last of Us, dont le premier opus a bénéficié d’un portage PC pour le moins bancal à sa sortie l’année dernière. The Last of Us Part II est sortie en version native PS5 à l’occasion d’une version Remastered en janvier dernier, une question se pose donc : à quand la version PC ? Celle-ci serait déjà prête selon une rumeur fiable.

Une version PC déjà prête depuis 6 mois ?

C’est une information qui ne nous étonne qu’à moitié : le développement de la version PC de The Last of Us Part II serait déjà terminé depuis au moins novembre selon l’utilisateur billbil-kun sur Dealabs, à l’historique plutôt fiable concernant les leaks et rumeurs.

Selon lui, le portage était en développement depuis 2021 et serait même terminé « depuis au moins novembre 2023 ». Si ces informations sont exactes, on pourrait affirmer que la version PC était développée en parallèle, ou en léger décalage, à la version PS5. Les changements étant minimes par rapport à la version PS4, c’est à n’en pas douter que c’est ce portage qui a nécessité le plus de travail.

Mais si le jeu est déjà prêt, pourquoi ne sort-il pas ? Si billbil-kun évoque la saison 2 de la série diffusée sur HBO prévue en 2025 comme une opportunité marketing pour l’éditeur, Sony reste fidèle à sa stratégie commerciale concernant le PC.

Le jeu original, The Last of Us Part II, est sorti en 2020 sur PS4, ainsi que PS5 en version rétrocompatible, l’arrivée de la version remastérisée en janvier dernier a remis les compteurs à zéro. Sony compte toujours sur ses franchises prestigieuses aux expériences narratives pour inciter les joueurs des autres plateformes, et donc du PC, à se procurer une console pour éviter l’attente.

C’est pour cette raison que The Last of Us Part II : Remastered n’est pas encore annoncé sur PC, mais il faut dire que dans ce cas de figure, le délai de deux ans entre les deux saisons de la série adaptée sur HBO est une aubaine en termes de temps de communication.