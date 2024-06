La PS5 n’est plus compatible 8K, selon Sony

La 8K disparaît de la PS5. Pourquoi ? On a peut-être un indice.

Discrètement, Sony a ôté le logo « 8K » de la boîte de la PS5 Slim. Une modification qui ne passe pas inaperçu et pourrait préparer le terrain pour la PS5 Pro.

C’était un des arguments marketing de la PS5 lors de sa sortie fin 2020. Une console capable d’afficher des jeux en 4K à 120 images par seconde, mais aussi en 8K annonçait son packaging. « Il s’agit d’un point académique, mais l’emballage de la PS5 évoque également une fonctionnalité d’affichage 8K. C’est un peu frivole et à la limite du ridicule dans le contexte actuel », expliquait alors Richard Leadbetter pour Digital Foundry.

A l’époque, les téléviseurs 8K n’étaient pas monnaie courante. Le premier modèle commercial avait été lancé peu avant la sortie de la console. Il s’agissait alors du LG Signature OLED88Z9P, un téléviseur de 88 pouces affiché à 30 000 dollars.

Quatre ans ont passé et cette définition 8K tend à se démocratiser un peu plus avec des téléviseurs plus abordables, comme le Samsung 65QN900D qui ne coûte « que » 5000 euros.

Une PS5 Pro suffisamment puissante pour encaisser de la 8K ?

Côté Sony, les rumeurs de PS5 Pro s’attisent autour de cette très haute définition. Elle embarquerait 60 unités de calculs contre 36 unités pour les PS5 actuelles. Unités qui fonctionneraient d’ailleurs à des fréquences plus élevées. De plus, la PS5 Pro exploiterait le PSSR, un traitement d’upscaling maison similaire au DLSS de Nvidia. Cet ensemble d’avancées permettrait théoriquement d’espérer un jeu stable en 4K à 120 fps et peut-être du jeu en 8K.

En supprimant le logo 8K de la boîte de sa console actuelle, Sony annonce la fin de la possibilité d’avoir de la 8K dessus, définition qui serait finalement réservée au modèle de mi-génération, la PS5 Pro.