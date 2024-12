« 299 » : en une phrase, PlayStation a révolutionné le jeu vidéo

La Sony PlayStation fête ses 30 ans au Japon, le pays qui a vu naitre la console de jeu. Un prix cassé, une nouvelle technologie et un nouveau public cible ont permis à Sony de s’imposer face à Nintendo.

La PlayStation est devenue l’un des symboles des années 90 // Source : Sony

La PlayStation fête ses 30 ans ! Ce n’est pas rien pour la première console de Sony qui du haut de ses 100 millions de ventes a profondément bouleversé l’Histoire du jeu vidéo.

Quand Nintendo fait naitre deux concurrents

L’anecdote est aujourd’hui très connue : la PlayStation était à l’origine un accessoire de la Super Nintendo avant que Nintendo ne trahisse au dernier moment son engagement envers Sony et choisisse Philips comme partenaire du lecteur CD de la console.

En colère face à ce retournement de situation, Sony et Ken Kutaragi, ingénieur de talent derrière la conception de la puce sonore de la Super Nintendo et impliqué dans les négociations avec Nintendo, décideront de faire de PlayStation une console à part entière.

Pour la petite histoire, le projet Xbox chez Microsoft est né d’une volonté de concurrencer PlayStation dans le salon. Autrement dit, si Nintendo n’avait pas poussé Sony à entrer sur le marché de la console de jeu, Microsoft n’y aurait peut-être pas mis les pieds. On peut s’amuser à dire que Nintendo est responsable de l’arrivée de Sony et Microsoft sur son marché.

Un prix, une technologie, un public

Mais le moment qui a scellé le destin de PlayStation, dès l’annonce de la console, a lieu lors de l’E3 1995 quand la console doit faire son arrivée aux États-Unis.

On est bien avant l’ère des Nintendo Direct et des conférences à plusieurs centaines de milliers de dollars. On a donc à se mettre sous la dent seulement un enregistrement de médiocre qualité, que l’on trouve sur YouTube.

Après un long segment un peu ennuyeux de présentation de la console, Stephen Race, président du groupe PlayStation en Amérique du Nord, monte sur scène pour annoncer le prix de la console de jeu. Il se contente de dire « 299 » (comprendre : 299 dollars), avant de redescendre aussitôt sous les applaudissements. Quelques heures auparavant, Sega avait dévoilé une Sega Saturne à 399 dollars.

Par ailleurs, la PlayStation met en avant un argument massue face à la Nintendo 64 : l’intégration d’un lecteur CD permettant des jeux beaucoup plus ambitieux, mais aussi de lire des CD musicaux.

Tout cela va aussi permettre à Sony de s’attaquer à une cible bien différente de Nintendo : les adolescents et les jeunes adultes. On retrouvera sur PlayStation des jeux d’horreurs comme les Silent Hill ou Resident Evil, les RPG matures comme Final Fantasy VII, les jeux d’action « cinématographique » comme Tomb Raider, le tout dans une 3D plus sophistiquée que chez la concurrence.

Une famille à succès

Après cette entrée réussie sur le marché de la console de jeu, Sony transformera l’essai avec la PlayStation 2, la console la plus vendue de tous les temps à ce jour (plus de 160 millions d’unités), en particulier grâce à son lecteur DVD intégré et sa rétrocompatibilité complète avec la PlayStation 1.

On retrouve des éléments de ces succès dans toutes les consoles de salon de la marque : la PS3 et son lecteur Blu-ray, la PS4 et son prix de lancement inférieur à la Xbox One, ou la PS5 et sa rétrocompatibilité totale avec la génération précédente.