Sony ne devrait plus tarder à lancer son nouveau smartphone, le Xperia 20. Son design continue de fuiter et il nous fait beaucoup penser à son prédécesseur, le Xperia 10.

Il y a deux mois, on observait un premier rendu du Sony Xperia 20, le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque japonaise. Il devrait succéder au Xperia 10, annoncé en février dernier.

Un Xperia 10 bis ?

Les nouvelles fuites de ce Xperia 20, vues sur Slashleaks, proviennent d’un rendu d’une coque du smartphone. Elles confirment les premiers rendus créés par OnLeaks et Pricebaba qui nous montrait un smartphone au design grandement similaire au Xperia 10 et 10 Plus.

Xperia 10 Plus Xperia 20

Le smartphone ne devrait plus tarder à arriver puisqu’il a passé la certification auprès du FCC, qui est l’une des dernières étapes avant l’annonce officielle.

On se demande alors pourquoi Sony sortirait un nouveau smartphone de cette gamme aussi tôt et s’il sera orienté milieu de gamme comme le Xperia 10. Selon les rumeurs, il devrait embarquer un processeur Snapdragon 710, mais on ne sait pas grand-chose d’autre sur ses caractéristiques à part la présence de la prise jack 3,5mm.

On peut imaginer que Sony annoncera ce téléphone à l’IFA de Berlin en septembre prochain, pour un prix et une date de sortie finale encore inconnue.