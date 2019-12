Sony est noyé face à la forte demande en capteurs photo pour smartphones

En matière de capteur photo, Sony atteint l'extrême limite de sa capacité totale de production. Le géant nippon, leader sur le marché des appareils photo pour smartphones, a fait savoir qu'il ne pouvait tout simplement plus répondre à la très forte demande suscitée par la multiplication de ces modules à l'arrière de nos mobiles.

Allons nous vers un point de rupture ? La question peut se poser au regard des récentes déclarations de Sony, dont les usines fonctionnent à plein régime, y compris pendant les fêtes, pour la seconde année consécutive. En sa qualité de leader sur le marché des modules photo pour smartphone, le géant nippon a fait savoir qu’il avait atteint les limites de sa capacité de production et qu’il ne pouvait désormais plus faire face à la demande. Des déclarations d’autant plus préoccupantes que Sony n’a pas négligé les investissements pour être en mesure d’honorer ses commandes.

Sony va « devoir présenter ses excuses » à ses clients

Comme le rappelle Bloomberg, le groupe a plus que doublé ses dépenses à destination de sa division chargée de la production des modules photo, pour passer à 2,6 milliards de dollars pour la présente année fiscale. La firme a par ailleurs construit une nouvelle usine dédiée à cette même branche. Si cette dernière ouvrira ses portes en avril 2021, Sony pourrait continuer de crouler sous les commandes… quitte à ne pas pouvoir les honorer à temps.

« À en juger par la façon dont les choses se passent, même après tous ces investissements dans l’expansion de notre capacité de production, il se peut que ce ne soit pas encore suffisant », a ainsi expliqué Terushi Shimizu, président de la division semiconducteurs de Sony. « Nous allons devoir présenter nos excuses à nos clients car nous ne pouvons tout simplement pas produire assez [de capteurs] », poursuit-il.

Sony n’est pas le seul à avoir augmenté au maximum ses capacités de production ces dernières années, note Android Authority. Samsung est lui aussi confronté aux mêmes difficultés sur un marché de plus en plus axé sur des smartphones équipés de trois ou quatre capteurs photos. Reste que si cette production en flux (très) tendu pourrait nuire à certains fabricants de smartphones, elle bénéficie dans l’absolu à Sony et Samsung. Les deux groupes écoulent en effet des quantités insondables de capteurs sur un marché du smartphone en perte de vitesse. Une perte de vitesse qui ne se traduit pas, et bien au contraire, par une demande moindre en capteurs.