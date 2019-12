Sony WH-1000xm4 : le successeur du meilleur casque audio arrive bientôt

La FCC vient de certifier le Sony WH-1000XM4, suggérant que le casque pourrait bientôt être présenté. Il remplacerait donc l'excellent 1000XM3.

Depuis plusieurs années, Sony et Bose se livrent une bataille sans merci sur le marché des casques grand public à réduction de bruit active. En mai dernier, Bose a dégainé sa nouvelle arme, le Headphones 700, et il semblerait désormais que ce soit à Sony de répliquer.

En effet, la FCC (la Federal Communications Commission, un organisme américain régulant les télécommunications et tout appareil émettant des ondes) vient de publier le fichier de certification d’un certain AK8WH1000XM4, enregistré par Sony. Outre la référence évidente du produit incluse dans ce nom, il s’agit là de la dénomination aperçue dans les fichiers de la FCC pour les casques de Sony. Ainsi, le WH-1000XM3 était référencé AK8WH1000XM3.

Que faut-il attendre du WH-1000xM4 ?

Bien que plus récent, le Bose Headphones 700 peine à parfaitement convaincre face au dernier casque de Sony —présenté à l’IFA 2018 — et l’arrivée d’un WH-1000XM4 pourrait bien marquer un peu plus la différence. Malheureusement, la FCC ne donne aucune information concrète concernant le futur casque et nous ne pouvons que spéculer sur les nouveautés à venir.

Le principal élément que Sony peut améliorer sur son casque, c’est le multipoint. Déjà présente chez Bose depuis plusieurs générations, cette technologie permet de connecter un même casque à deux appareils différents. Cette fonctionnalité est presque indispensable pour ceux qui utilisent leur casque aussi régulièrement avec leur ordinateur qu’avec leur smartphone.

On imagine également que Sony pourrait s’aligner sur son concurrent et proposer du Bluetooth 5, même si l’apport en audio est faible, et pourrait encore améliorer son système de réduction de bruit active, déjà excellent, ainsi que l’option ear-through (permettant d’écouter les sons ambiants sans retirer le casque), qui est loin d’égaliser actuellement ce que propose Jabra sur son Elite 85H.

Enfin, on aimerait que Sony améliore un peu l’ergonomie de son casque, les commandes tactiles du 1000XM3 étant encore trop hasardeuses par moment.

Bien sûr, c’est là davantage une liste de souhaits qu’autre chose et il faudra encore patienter un peu pour savoir quelles seront réellement les améliorations du Sony WH-1000xM4. Au vu de la date, on peut espérer une annonce au cours du CES 2020, en janvier.