Depuis plusieurs années, Sony et Bose se disputent le marché des casques audio haut de gamme. Jusqu’à récemment, le Sony WH-1000xM3 était la principale référence, mais avec l’arrivée du Bose Headphones 700, la question se pose : lequel des deux est le meilleur casque à réduction de bruit active en 2019 ? Réponse !

En début d’année, le marché des casques audio à réduction de bruit active était divisé en deux : d’un côté le Sony WH-1000xM3, et de l’autre le Bose QC35ii. Le premier ayant l’avantage de la jeunesse pouvait prétendre au titre de meilleur casque audio, mais le spécialiste américain de l’audio a répliqué cet été avec le Bose Headphones 700.

Du coup, lequel choisir entre le Sony WH-1000xM3 et le Bose Headphones 700 ? Faisons le point en détaillant chaque aspect de ces deux casques.

Design et confort

Autant le QC35ii parait venu d’un autre temps, autant le Headphones 700 est particulièrement moderne dans son design minimaliste et ses oreillettes qui se règlent en se glissant le long d’une tige tubulaire. C’est propre, pratique et solide dans la conception. Par ailleurs, le revêtement en silicone s’annonce bien plus solide sur le long terme que ne l’était le plastique de l’ancien modèle. Seul bémol : il ne se replie pas.

Il est par ailleurs léger et confortable et son interface tactile sur le devant des oreillettes est pensée pour éviter les faux contacts. On retrouve tout de même quelques boutons à l’arrière pour allumer/éteindre, pour la gestion du bruit ambiant ou pour l’assistant : les classiques.

Le WH-1000xM3 quant à lui n’a plus à prouver quoi que ce soit à ce niveau. Il n’a fait que reprendre quasi à l’identique une formule déjà gagnante en corrigeant les quelques lacunes de ses prédécesseurs. Il est confortable, pliable, ses coussinets vieillissent bien, de même que son revêtement en plastique.

Son interface en revanche est un peu plus frustrante puisque ses zones tactiles ont tendance à s’activer au moindre effleurement (attention quand vous vous grattez la tête), et qu’il est nécessaire de choisir pour l’un des boutons s’il gère la réduction de bruit ou l’assistant. Ceux qui utilisent les deux vont en souffrir.

Enfin, même s’il ne s’agit pas réellement d’élément de design, le Headphones 700 s’offre une connectivité multipoint que n’a pas le WH-1000xM3. Véritable confort à l’utilisation, cela permet de connecter plusieurs appareils simultanément à votre casque et faciliter votre quotidien.

Autant dire que si pour vous plier votre casque est un élément essentiel, le Sony WH-1000xM3 sera le plus approprié, mais dans tous les autres cas, c’est le Bose Headphones 700 qui l’emporte, avec une bonne longueur d’avance.

Réduction de bruit

Sur la réduction de bruit, Bose a clairement fait d’énormes progrès depuis le QC35ii et le Headphones 700 est clairement bien meilleur sur ce point. Il arrive d’ailleurs à égaler l’efficacité du Sony WH-1000xM3. Si votre but est de réduire les bruits dérangeants alentour, Sony et Bose sont donc au coude-à-coude et il est difficile de les départager.

En revanche, la réduction de bruit du WH-1000xM3 est plus naturelle. L’effet d’isolation du Headphones 700 est très marqué et souffre d’un léger souffle qui peut en déranger certains. À cause de cela, il peut être nécessaire de baisser la puissance d’isolation du Headphones 700, ce qui le rend de fait moins efficace que le modèle japonais.

Qualité sonore

Chacun dans son style, les deux casques offrent un excellent rendu sonore : chaleureux et « basseux » pour le Bose, un peu plus neutre et fidèle pour le Sony. Ce sont deux écoles qui ne dépendent que du goût de l’utilisateur.

En revanche, le WH-1000xM3 prend de l’avance sur son adversaire sur la compatibilité des codecs utilisés. En effet, le Headphones 700 n’est pas compatible avec l’aptX, l’aptX HD ou le LDAC, se contentant des codecs AAC et SBC.

Notons que l’application de Bose n’intègre pas non plus d’égaliseur alors que celle de Sony permet de régler finement le rendu sonore de votre casque et de régler plusieurs profils prédéfinis.

Une nouvelle fois, le point va donc au Sony WH-1000xM3.

L’autonomie

Sur l’autonomie, le Bose Headphones 700 tient autour de 20 heures, tandis que le Sony WH-1000xM3 dépasse facilement les 25 heures et peut même monter facilement jusqu’à 35 heures en coupant de temps en temps la réduction de bruit active.

Les deux casques se rechargent en USB-C et peuvent récupérer 5 à 10 heures d’autonomie en quelques minutes de charge seulement.

Conclusion

Le Bose Headphones 700 est clairement un très bon casque et surtout une énorme amélioration en comparaison du vieillissant QC35ii. Le Sony WH-1000xM3 n’a cependant pas à rougir de ses prétentions, loin de là, car s’il lui manque encore le multipoint, il reste meilleur que son adversaire du jour sur bien des points.

Par ailleurs, le casque de Sony se paye le luxe d’être moins cher que celui de Bose. Difficile dans ces conditions d’aiguiller différemment son choix.

Où acheter ?

Le Sony WH-1000xM3 est disponible au prix de 349 euros chez tous les e-commerçants :

Le Bose Headphones 700 est disponible au prix de 399 euros chez tous les e-commerçants :