Sony WH-1000xM4 : Walmart révèle le prix et les fonctions du casque sans fil

Le Sony WH-1000xM4, futur successeur de l'un des meilleurs casques Bluetooth du moment, a fait une apparition chez Walmart. De quoi en apprendre davantage à son sujet.

Présenté à l’IFA 2018, le Sony WH-1000xM3 n’a pas eu de successeur en 2019, mais il reste encore aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures références dans le domaine des casques sans fil grand public. On attend donc avec une certaine impatience qu’il soit renouvelé afin de corriger notamment l’un de ses principaux défauts : l’absence du multipoint pour le connecter à plusieurs appareils en simultané, une fonctionnalité que l’on trouve notamment chez Bose, son principal concurrent.

Walmart dévoile le WH-1000xM4 avant l’heure

Depuis quelques mois, la rumeur court à propos du Sony WH-1000XM4, annonçant une arrivée « prochaine », dont la date a certainement été perturbée par la crise du coronavirus. Si l’on attend un design quasi inchangé, il aurait néanmoins le multipoint tant attendu.

L’annonce approchant, la chaîne de magasins américaine Walmart semble néanmoins avoir quelques informations pertinentes à partager, puisque la fiche du casque Bluetooth se pavane d’ores et déjà en ligne sur son site, avec un prix et des caractéristiques techniques.

La donnée la plus importante ici semble être le prix puisque le Sony WH-1000xM4 y est affiché à 348 dollars, soit le même prix que le modèle précédent. La marque nippone ne souhaiterait donc pas jouer la surenchère, mais plutôt rester compétitive avec les autres périphériques audio du marché.

Une autonomie finalement similaire ?

Alors que les premières fuites évoquaient une autonomie accrue, avec jusqu’à 40 heures d’écoute en filaire, il semblerait que la batterie soit finalement similaire à ce que propose le WH-1000xM3. En effet, Walmart affiche une autonomie de 30 heures sur une simple charge (sans fil), soit la même durée que pour la génération de 2018. On retrouve néanmoins une charge rapide avec 5 heures d’écoutes récupérées en seulement 10 minutes au bout d’une prise.

Une amélioration de l’audio

Du côté des codecs, Walmart mentionne le LDAC, codec propriétaire de Sony, mais ni l’aptX, ni l’aptX HD, laissant penser que Sony aurait peut-être abandonné son partenariat avec Qualcomm. La partie matérielle reste quant à elle sensiblement la même avec des drivers de 40 mm avec une bande passante pouvant monter jusqu’à 40 000 Hz.

Le site de l’e-commerçant fait néanmoins mention du DSEE Extreme, un nouvel algorithme déjà évoqué par le passé. Il s’agit d’une version améliorée d’une technologie déjà existante permettant d’améliorer la qualité audio de fichiers compressés, agissant un peu comme de l’upscale d’image sur un téléviseur, mais pour une piste sonore. L’idée consiste à simuler de la haute résolution à l’écoute, même sur des fichiers de qualité moyenne.

Il est également question ici de connexion multipoint, avec la possibilité de passer d’un appareil à l’autre d’un simple appui sur un bouton, ainsi que d’une technologie baptisée « Precise Voice Pickup Technology » pour améliorer la réduction de bruit alentour lors des appels.

Toujours aucune date de sortie

Pour le moment, Sony n’est pas encore sorti de son mutisme et n’a pas dévoilé officiellement tous les détails du WH-1000xM4. On espère néanmoins que l’attente ne sera plus trop longue.