PS5 : quelle taille fait la PlayStation 5 ? On a calculé

Sony a enfin présenté le design de sa nouvelle console, la PlayStation 5. Cependant la firme n'a pas encore donné tous les détails de la machine, et notamment sa taille. Nous avons fait les calculs, et elle n'est pas si compacte que cela.

Comme Microsoft en décembre dernier, Sony a décidé de présenter le design de sa PlayStation 5 sans en donner tous les détails. La firme a notamment omis les dimensions de la machine. Il nous revient donc de déterminer la taille de la console, et heureusement grâce à quelques petites astuces il est possible de faire le calcul.

Une console imposante

La première chose dont on a besoin c’est une image de la console bien de face, sans un seul degré d’orientation différent qui aurait forcément un impact sur la perspective. Comme nous l’avons vu lors de la présentation du design de la PlayStation 5, Sony a intégré un port USB-A classique en façade. C’est ici que l’on trouve notre opportunité pour faire le calcul.

PlayStation 5 Digital Edition // Source : Sony PlayStation 5 // Source : Sony

En effet, un port USB Type-A a des dimensions bien précise, pour forcément assurer la compatibilité des périphériques, et mesure donc 12 mm x 4,5 mm. Cela nous permet de calculer l’échelle de l’image, et donc les dimensions de la console. D’après nos calculs, lorsqu’elle est posée à la verticale, la PlayStation 5 mesure environ 33,6 cm de hauteur, pour environ 14 cm de largeur lorsque l’on mesure au niveau du socle. Notez d’ailleurs que si la PS5 Digital Edition est plus fine en elle-même, puisque le lecteur Blu-ray sur le côté disparait, le socle fait toujours la même taille et l’espace gagné ne permet donc pas d’imaginer une console moins encombrante dans un salon.

La Xbox Series X est plus compacte

Depuis sa présentation, nous avons désormais les dimensions officielles de la Xbox Series X : 30 cm de hauteur, pour une base carrée de 15 x 15 cm. Grâce au port USB Type-A présent sur les deux consoles, nous avons pu les mettre à l’échelle pour les comparer directement côte à côte.

On se rend compte alors que la Xbox Series X est finalement assez compacte face à sa concurrente directe. La différence se fait surtout sur le profil des deux machines où Microsoft semble assumer son design très industriel, face à une apparence plus effilée pour la PlayStation.

Impossible de savoir en revanche la profondeur de la console pour le moment.

La forme de la console n’aidant définitivement pas aux calculs d’échelle. Elle paraît tout de même plus profonde que les 15 cm de la Xbox Series X.

La plus grande console de tous les temps ?

Sur Reddit, GREB07 est allé encore plus loin en comparant les dimensions apparentes de la PlayStation 5 avec les autres consoles depuis la PlayStation 3.

On peut voir que la PlayStation 5 est même plus grande que le premier modèle de la PlayStation 3 ou la Xbox One de 2013 pourtant toutes les deux considérées comme des consoles particulièrement volumineuses.

Reste désormais à découvrir la taille officielle de la console, mais surtout son design intérieur. C’est lui qui permettra de mieux comprendre pourquoi la console est aussi grande. La console pourrait en effet bénéficier d’un grand système de refroidissement pour s’assurer de rester silencieuse. C’est d’autant plus important sur cette PlayStation 5, puisque Sony mise beaucoup sur la qualité de l’expérience sonore dans ses jeux.