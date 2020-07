PS5 : lancez-vous directement dans une partie sans démarrer le jeu

Une future fonctionnalité de la PlayStation 5 a fait bien involontairement son apparition sur Internet. Intitulée « Activités », elle donnerait au joueur la possibilité de charger une mission ou un mode spécifique d’un jeu pour s’y rendre directement depuis l’interface.

La rapidité semble être le maître-mot de la prochaine génération de consoles de salon qui promet de quasiment tout faire en un claquement de doigts. Chargement, téléchargement, puissance, possibilités… La PlayStation 5 comme la Xbox Series X promettent monts et merveilles aux joueurs. Mais on en voit encore très peu pour le réaliser.

Alors il faut compter sur les fuites ou les boulettes pour voir ce que Sony et Microsoft traînent encore un peu des pieds à nous montrer. Cette fois-ci, c’est une fonction de la PS5 baptisée « Activités » (Activities en anglais) qui a fait son apparition dans l’article de prise en main du jeu de courses WRC 9 publié sur le site GameReactor. Le texte a depuis été supprimé, mais d’autres médias ont eu le temps d’en faire une capture d’écran ou encore de l’archiver.

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnL Archive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQ — Gematsu (@gematsucom) July 28, 2020

Sony ne veut pas que le joueur perde de temps

On y apprend ainsi que l’option Activités permettrait aux joueurs de charger instantanément certaines parties d’un jeu. Dans le cas de WR9, cela donnait la possibilité de lancer une course spécifique depuis le menu de la console. Ce n’est pas la première fois que cette possibilité est liée à la PS5. Interrogé fin 2019, Mark Cerny, l’homme derrière la machine, avait lui-même avancé l’idée.

« Même s’il sera plus rapide de démarrer les jeux, nous ne voulons pas que le joueur ait à le lancer, attendre, arriver au menu, démarrer et voir ce qui se passe », avait-il expliqué à Wired. « Les serveurs de jeux multijoueurs fourniront à la console l’ensemble des activités qui peuvent être rejointes en temps réel, les missions à faire et les récompenses que l’on peut obtenir en les réussissant. Tout cela sera visible depuis l’interface utilisateur. Et le joueur pourra se lancer directement dans ce qu’il veut. »

Toutes les possibilités depuis le menu d’accueil

Cela signifie donc que le joueur pourrait décider depuis l’interface d’accueil de la console sans avoir à lancer le jeu et donc perdre du temps. Une opportunité de rejoindre immédiatement une partie en multijoueur d’un clic, reprendre un jeu ou une mission exactement là où vous l’aviez laissé sans attendre le téléchargement du titre. Le menu d’accueil regrouperait alors plus de possibilités et fonctions que le simple affichage de votre bibliothèque de jeux, de votre liste d’amis, du store…

Et cette fonction « Activités » fait également écho à un brevet publié au printemps dernier dans lequel Sony présentait des « interfaces dynamiques pour le lancement direct du jeu ». On y découvre la possibilité d’afficher plusieurs chemins de chargement permettant aux joueurs d’atteindre des activités spécifiques d’un jeu. Le disque SSD M2 de la PS5 pourrait donc faire des choses bien plus ambitieuses qu’éviter les longs temps de téléchargement ou lancer rapidement les jeux.