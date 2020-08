PlayStation : Sony annonce un State Of Play, attention à vos attentes

Sony annonce une conférence State Of Play pour cette semaine. La firme a déjà donné les contours de son événement pour éviter les déceptions.

Après avoir fait le point sur les accessoires compatibles PlayStation 5, Sony garde la parole et annonce un nouvel événement State of Play à suivre en direct cette semaine. Cet événement faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines, et on imaginait qu’il serait l’occasion pour Sony d’annoncer le prix et les précommandes de la nouvelle console. Ce ne sera finalement pas le cas.

Les jeux éditeurs tiers font le show

En effet, pour éviter les déceptions, Sony annonce dès maintenant que ce State of Play ne contiendra aucune annonce concernant la PlayStation 5. Il sera uniquement question de nouveaux jeux pour la PlayStation 4, le PlayStation VR et quelques jeux PlayStation 5, qui avaient notamment été dévoilés en juin. L’essentiel de la conférence se focalisera sur des jeux de la génération précédente. De plus, tous les jeux présentés seront uniquement ceux des développeurs ou éditeurs tiers, les PlayStation Studios ne seront pas présents lors de ce State of Play.

C’est en quelque sorte l’événement miroir de celui de Xbox réalisé en mai, où la firme avait également dévoilé des jeux sortant sur Xbox One ou Xbox Series X, sans faire aucune annonce venant de ses studios internes.

L’événement devrait durer environ 40 minutes, et devrait contenir « de vraies pépites en réserve, de nouveaux extraits de gameplay, et les dernières actus de jeux », mais il ne faudra certainement pas en attendre des annonces majeures capables de bouleverser l’industrie.

Comment suivre le State of Play

Le State Of Play sera diffusé en direct par Sony ce jeudi 6 août à partir de 22 heures. Il sera à suivre sur la chaîne YouTube de la marque, ou sur sa chaîne Twitch.