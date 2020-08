PS5 : compatibilité manette PS4, PlayStation Camera… Sony répond aux questions

Sony a pris la parole pour donner des détails sur la compatibilité de la PlayStation 5 avec les accessoires de la PlayStation 4. Nos manettes DualShock 4 risquent rapidement de prendre la poussière.

Lors de la présentation de la PlayStation 5, Sony a rapidement confirmé que la nouvelle console serait rétrocompatible avec les jeux de la PlayStation 4. Cela a immédiatement provoqué de nombreuses questions notamment concernant la compatibilité des accessoires PlayStation 4. Sony prend aujourd’hui la plume sur le blog officiel PlayStation pour clarifier les choses, et répondre aux questions des joueurs.

Est-ce que la Dualshock 4 est compatible avec la PlayStation 5 ?

C’est la bonne nouvelle de cet article, la Dualshock 4 et les manettes des autres fabricants sous licence PS4 fonctionneront sur la PlayStation 5. En revanche, seuls les jeux PS4 pourront utiliser ces manettes, et il ne sera donc pas possible d’utiliser une DualShock 4 avec un jeu PlayStation 5

Cela s’explique par l’intégration de nouvelles fonctions dans la manette DualSense, qui ne sont pas proposées sur la Dualshock 4. C’est une manière pour Sony de pousser les développeurs à utiliser ces fonctions en sachant que tous les joueurs de la console y auront accès.

De son côté, Microsoft a confirmé que la Xbox Series X pouvait utiliser la manette Xbox One pour tous les jeux, et à l’inverse, la nouvelle manette peut aussi être utilisée avec la Xbox One.

Le PlayStation VR et la PlayStation Camera sont-ils compatibles ?

Oui, Sony annonce que la PlayStation Camera, qui permet d’utiliser les manettes PlayStation Move ou le casque de réalité virtuelle PlayStation VR sera compatible avec la PS5. Il faudra en revanche un adaptateur pour pouvoir le brancher à la console, qui sera proposé gratuitement à tous les possesseurs de PS VR. Sony n’a pas encore de donnée de détails sur cet adaptateur. Microsoft avait proposé le même genre d’adaptateur pour sa caméra Kinect avec la Xbox One S et la Xbox One X.

De fait, Sony confirme également que les manettes PS Move et le PlayStation VR fonctionneront sur la PS5.

Quid des autres périphériques (audio, sticks, volants, etc) ?

Les casques officiellement compatibles PS4, qu’ils se connectent par le port USB ou le port jack, sont compatible avec la PlayStation 5. Les périphériques spécialisés comme les sticks d’arcade ou les volants pour les jeux de courses fonctionneront aussi bien avec les jeux PS5 que les jeux PlayStation 4.

Sony prévient toutefois que « tous les accessoires/périphériques tiers sous licence officielle ne fonctionneront pas forcément avec la PS5 ». C’est à chaque fabricant qu’il adviendra d’annoncer quels sont les périphériques compatibles ou non.