Sony WH-1000XM4 : le casque disponible sur Amazon France avant même sa présentation

À près de 24 heures de sa présentation officielle, le prochain casque haut de gamme de Sony, le WH-1000XM4, est déjà disponible sur Amazon France. De quoi découvrir son design, mais aussi ses caractéristiques, son prix et sa date de disponibilité.

La page Amazon France du Sony WH-1000XM4 permet ainsi de découvrir un casque au design très similaire de celui de son prédécesseur, le Sony WH-1000XM3, considéré jusqu’à présent comme l’un des meilleurs casques Bluetooth à réduction de bruit active. Au niveau du design, le casque ne devrait pas donc marquer de grands changements et on devrait notamment retrouver le même système d’interactions grâce au pavé tactile sur chaque oreille.

La description du WH-1000XM4 permet cependant d’en savoir plus sur les caractéristiques et les différentes fonctionnalités du casque. Outre une réduction de bruit réglable sur 20 niveaux, la page Amazon vient confirmer une fonctionnalité déjà aperçue précédemment : la détection de la voix. Il était déjà possible sur le modèle précédent de désactiver la réduction de bruit et baisser le volume de la musique en posant la main sur l’écouteur droit, ça sera désormais automatisé lorsque vous parlez.

Le Bluetooth multipoint enfin de la partie

La principale nouveauté attendue est également confirmée par Amazon France : le Bluetooth multipoint. Contrairement aux casques de Bose, qu’il s’agisse du QC35 II ou du Headphones 700, les casques de Sony ne permettaient pas jusqu’à présent de se connecter à deux appareils simultanément. Ça sera désormais le cas comme l’indique la description du Sony WH-1000XM4 : « Bluetooth multipoint pour changer d’écoute facilement et rapidement entre votre smartphone, votre tablette et votre PC ». Du côté de l’autonomie, la fiche produit indique jusqu’à 30 heures d’utilisation avec réduction de bruit active et 38 heures en utilisant uniquement le Bluetooth, sans traitement audio. Du côté de la recharge, elle se fera à l’aide d’un câble USB-C en 15 minutes pour récupérer 8 heures de batterie.

D’après la fiche mise en ligne par Amazon France, le Sony WH-1000XM4 sera disponible dès ce vendredi, au lendemain de la présentation officielle. Le casque sera lancé au prix de 380 euros. Pour rappel, c’est le même prix de lancement que le WH-1000XM3 que l’on peut désormais retrouver à moins de 300 euros.