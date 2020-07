Sony WH-1000XM4 : pas de hausse à prévoir pour le casque très attendu

L'annonce officielle du Sony WH-1000XM4 approcherait enfin à grands pas et son prix en euros supposé se dévoile. Au programme : un tarif similaire à celui du modèle précédent au moment de sa sortie.

Le Sony WH-1000XM4 est l’un des produits audio les plus attendus de l’année. En effet, ce casque Bluetooth est censé succéder à l’excellent WH-1000XM3 qui, en plus d’une très bonne qualité d’écoute, fournit une réduction du bruit active à toute épreuve.

Or, voilà de longs mois que le produit nous fait languir et que les rumeurs d’une sortie proche s’enchaînent et se ressemblent. Toutefois, récemment, c’est Roland Quandt lui-même qui vient évoquer le Sony WH-1000XM4. Le journaliste de WinFuture réputé pour ses bonnes informations à l’approche de la commercialisation d’un produit — il obtient ses informations directement auprès de revendeurs et sites marchands — s’est fendu d’un tweet sur le casque Bluetooth.

Sony WH-1000XM4 are finally going to be out soon, it seems. MSRP is 379,90 Euros.

