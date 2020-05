WH-1000XM4 : pluie d’infos sur le prochain casque phare de Sony

Avec le WH-1000XM3, Sony livrait l’un des meilleurs casques à réduction de bruit active du marché grand public. Les attentes autour du WH-1000XM4 sont donc logiquement très fortes. Bonne nouvelle pour les plus impatients, une flopée de nouvelles rumeurs viennent de fuiter.

Doit-on rappeler le savoir-faire de Sony en matière d’audio ? Référence à part entière pendant des décennies le géant nippon conserve son statut avec des produits toujours plus séduisants. Sur le marché de l’audio sans fil, le constructeur s’est illustré avec les WF-1000XM3, des écouteurs true wireless très complets. Mais Sony s’est surtout illustré avec son WH-1000XM3, son casque sans fil à réduction de bruit active, salué par les spécialistes. Sans surprise, le WH-1000XM4 figure parmi les produits audio les plus attendus.

Bonne nouvelle pour les fans, de nouvelles informations figurant dans le fichier APK de l’application compagnon (communiqué à l’équivalent brésilien de la FCC) ont été révélées sur le compte Twitter @justplayinghard et confirmées par le site XDA-Developers.

Sony WH-1000XM4 : trois couleurs, DSEE Extreme et Smart Talking

Selon ces nouvelles rumeurs, le Sony WH-1000XM4 conserverait un design assez proche de son prédécesseur et serait décliné en trois coloris : noir, argent et blanc. Si esthétiquement les changements seront mineurs, Sony s’est concentré sur les technologies embarquées.

Parmi les nouveautés, on trouverait donc DSEE Extreme, une fonctionnalité que l’on trouve déjà sur le WH-1000XM3 sous le nom DSEE HX. Cette fonction permet d’améliorer la qualité audio d’un fichier initialement moyen ou tout juste correct par le procédé d’upscaling.

Le WH-1000XM4 se distinguerait également par la possibilité de connecter le casque à deux appareils simultanément, par exemple votre smartphone et votre PC en même temps. La bascule d’un produit à l’autre s’opérerait automatiquement lorsque vous lancez un contenu. XDA-Developers précise néanmoins que les connexions multiples désactiveraient le codec LDAC apportant une qualité audio supérieure.

Enfin (et c’est sans doute la fonction la plus intéressante), Smart Talking faciliterait les interactions entre individus lorsque le casque est posé sur les oreilles. En effet, le WH-1000XM4 serait capable de détecter lorsque vous entamez une conversation. Aussi, il désactiverait automatiquement la réduction de bruit pour que vous puissiez communiquer sans retirer le casque. L’utilisateur pourrait ajuster la sensibilité de la détection et le temps de silence avant la réactivation de la réduction de bruit. Sony complèterait ainsi le bouton physique permettant de switcher entre le mode réduction de bruit active et le son ambiant.

Si ces rumeurs se confirment, le WH-1000XM4 pourrait donc bien s’imposer comme le digne successeur du WH-1000XM3. Reste que son prix sera comme souvent un critère déterminant. Pour le moment, Sony reste très discret sur ce produit. Encore un peu de patience, son annonce officielle ne devrait plus tarder.