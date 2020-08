PS5 : la DualSense a une batterie bien plus grosse que la DualShock 4

La nouvelle manette de la PlayStation 5 pourrait bien régler les problèmes d'autonomie connue sur la DualShock 4. La batterie sera plus volumineuse, mais reste à découvrir la consommation électrique du périphérique.

Sony a dévoilé à la surprise générale la nouvelle manette DualSense de la PS5 en avril dernier, avec l’abandon significatif de la marque DualShock utilisée depuis la toute première PlayStation. Si l’on connait plusieurs de ses nouveautés, comme les gâchettes adaptatives ou l’intégration d’un micro, on ne connaissait pas jusqu’à présent ses caractéristiques techniques précises et notamment sa batterie.

Une batterie de 1560 mAh

Un compte Twitter, qui se dit être un partenaire de Sony et Microsoft sur la fabrication des accessoires, a publié de nouvelles images du DualSense qui ont évidemment rapidement fait le tour du web. On ne peut pas certifier l’authenticité de ces photos, mais puisque l’on connait déjà le design de la manette DualSense, on peut voir que la manette semble correspondre à la réalité. Les photos sont de plutôt bonne qualité, et la manette a l’air aussi assez bien fabriquée. Autrement dit, si c’est un faux il a été fait avec beaucoup de soin, et donc en dépensant probablement trop d’argent pour avoir un intérêt.

Ce qui nous intéresse surtout c’est une quatrième photo dévoilée sur Twitter par ce compte et qui montre une partie des écritures à l’intérieur de la manette, et notamment la capacité de la batterie interne.

On peut lire que la batterie de la DualSense aurait une capacité de 1560mAh pour une tension à l’utilisation de 4,2V. À titre de comparaison, la batterie de la DualShock 4 a une capacité de 1000 mAh seulement pour une tension de 3,7V. Du côté de Microsoft, si la manette propose par défaut d’utiliser des piles, le kit batterie officiel offre une capacité de 1400 mAh. La manette Xbox Elite Series 2 dont l’autonomie nous avait bluffés a une batterie de 2050 mAh.

Sur le papier, on pourrait donc s’attendre à une autonomie en nette hausse comparée à celle de la DualShock 4, réputée pour sa très (et trop) courte durée de vie avant recharge.

Attention à la consommation

Mais voilà, il est impossible de conclure sur l’autonomie d’un appareil mobile seulement en regardant sa batterie. Ici, notre DualSense intègre beaucoup de nouvelles technologies comme les gâchettes adaptatives ou un nouveau système de vibrations dont on ne connait pas l’impact sur la consommation de la manette. À l’inverse, la DualSense n’intègre plus la barre lumineuse de la DualShock 4 qui pourrait aider à faire quelques économies d’énergies. Un exemple permet d’illustrer parfaitement cela : la DualShock 3 de Sony qui était proposé avec la PlayStation 3 intégrait une minuscule batterie de 570 mAh, mais qui offrait bien plus d’heures de jeux que la DualShock 4 et sa batterie de 1000 mAh.

La batterie de la DualSense est donc un premier pas encourageant vers l’espoir d’une manette PlayStation 5 autonome, mais il faudra attendre les premiers tests plus concrets pour s’en assurer.