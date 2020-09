PS Now : Final Fantasy XV et Resident Evil 7 arrivent en septembre 2020

C’est le mois de Resident Evil 7 Biohazard ! Ajouté sur le Xbox Game Pass en septembre, le dernier épisode de la franchise de Capcom fait aussi son arrivée sur le PlayStation Now. Et il débarque en bonne compagnie : Final Fantasy XV est aussi de l'aventure.

La rentrée sur PlayStation Now est dédiée aux fans des plus célèbres franchises. Si vous êtes amateurs de zombies, c’est avec plaisir que vous allez retrouver Resident Evil 7 Biozard, le jeu de survie-horreur édité par Capcom et sorti il y a trois ans, sur le service de cloud gaming de Sony. Et pour la première fois, la saga s’offrait une vue à la première personne pour une ambiance encore plus stressante.

Les jeux PlayStation Now ajoutés en septembre

Resident Evil 7 Biohazard (jusqu’au 30 novembre 2020)

Final Fantasy XV (jusqu’au 1er mars 2021)

WWE 2K19

Observation

Ces titres sont disponibles pour les abonnés au service sur PS4 et PC Windows.

Resident Evil 7 narre les aventures d’Ethan Winters, un homme à la recherche de sa femme disparue depuis trois ans. Il la retrouve prisonnière d’une étrange maison où règne une famille aux tendances cannibales.

On ne présente plus la saga Final Fantasy qui, depuis plus de 14 ans, ravit les amateurs d’action-RPG japonais. Final Fantasy XV, signé Square Enix, se déroule dans le monde d’Eos et vous y incarnez Noctis, jeune héritier du trône et futur marié plutôt taciturne. Avec ses compagnons, ils vont tenter de stopper les forces impériales qui ont attaqué son royaume et tué sa famille. Un jeu visuellement somptueux et sans doute le plus mature de toute la saga.