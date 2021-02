Des sensations fortes en perspective avec les ajouts de février au PlayStation Now. Le service de cloud gaming de Sony accueille des pointures à son catalogue. Des Black Ops de Call of Duty aux androïdes de Detroit : Become Human, en passant par le roi démoniaque de Darksiders Genesis ou les cauchemars de Little Nightmares.

Amateurs de jeux de tir, de frissons, de combats bien musclés ou envie d’explorer le futur, le millésime de février 2021 va ravir tous les joueurs. Le PlayStation Now ajoute six titres très différents à son catalogue accessible depuis ses consoles PlayStation 4 et PlayStation 5, mais aussi sur PC.

Les jeux ajoutés en février 2021

Call of Duty: Black Ops III – Disponible jusqu’au 29 avril

Detroit : Become Human

WWE 2K Battlegrounds – Disponible jusqu’au 2 août

Darksiders Genesis

Little Nightmares – Disponible au moins six mois

Hotline Miami 2 : Wrong Number

Hitman 2, Dead Cells et The Evil Within quittent le catalogue du PlayStation Now.

On ne présente plus Call of Duty : Black Ops III avec sa campagne solo haletante et son mode coopération en ligne ou en local. Le mode zombie en co-op est également disponible tout comme le multijoueur compétitif, l’un est l’autre jusqu’à quatre joueurs en local (écran partagé) ou en ligne. Si vous êtes plutôt jeu d’aventure, Darksiders Genesis vous embarque à la poursuite d’un roi démoniaque à renverser. À vous le choix des armes, épée ou pistolet, en solo ou en coopération pour résoudre les énigmes et éliminer les ennemis.

Moins en force et plus en réflexion, mais dans deux styles différents, Little Nightmares et Detroit : Become Human vont satisfaire ceux qui préfèrent des jeux posés, mais pas dénués de qualité visuelle. Le premier vous fait affronter vos peurs pour sauver une jeune héroïne. Le jeu de Quantic Dream, quant à lui, vous emmène dans un futur pas si éloigné où les androïdes vivent avec les humains, mais finissent par se découvrir une conscience et des envies de révolte face à leur statut d’esclaves modernes.