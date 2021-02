PS5 noire matte : dBrand lance les précommandes « totalement légales »

La marque Dbrand avait annoncé en décembre son intention de proposer une coque noire alternative pour la PS5. Le produit est désormais en précommandes, et le fabricant s'est assuré de la légalité de la chose.

Le design de la PS5 est reconnaissable entre mille. Au-delà de sa forme tout en V, et de sa taille plutôt imposante, la console a également étonné par son double coloris noir et blanc. Ce choix n’est pas du gout de tout le monde, et dès l’annonce que les plaques blanches étaient amovibles, beaucoup se sont mis à rêver de design alternatif.

Le spécialiste de la personnalisation de design, Dbrand, a justement saisi cette opportunité pour annoncer en décembre une coque noire alternative pour la PS5. Le produit est désormais en précommande.

Un design « tout à fait légal »

Sur la page officielle du produit, Dbrand expliqué avoir fait le travail pour éviter les éventuelles poursuites judiciaires. C’est ce qu’avait subi le site « PlateStation » qui avait rapidement reçu un message du service juridique de Sony. Pour le fabricant de consoles, c’est donc un sujet très sensible avec lequel Dbrand doit négocier.

Pour s’en prémunir, Dbrand annonce notamment avoir recouvert sa coque de symboles « familier, mais complètement distinct légalement des boutons PlayStation classiques ». Si on se penche un peu dessus, on peut effectivement reconnaitre des carrés, triangles, rond et croix, qui forment habituellement les symboles PlayStation, mais ici avec un petit twist transformant leur sens.

Difficile de savoir si ce sera suffisant, mais Sony ne semble pas avoir appelé ses avocats pour le moment.

Précommandes pour le mois d’avril

En précommandant au moment où cet article est écrit, Dbrand annonce une expédition pour le mois d’avril. La coque est vendue pour 49 dollars, et la marque propose également un skin pour la partie centrale de la console en ajoutant 12 dollars supplémentaires. Ironiquement, il est possible de demander un skin blanc mat pour la partie centrale, inversant ainsi les couleurs d’origine. Les frais de port sont de 9 dollars pour la France.

Si vous êtes intéressés, attention, seule la PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray est disponible. La coque pour le modèle Digital Edition devra encore attendre.