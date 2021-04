Sony annonce une conférence Xperia le 14 avril : un poids lourd est attendu

Sony tiendra une conférence le 14 avril prochain pour introniser un nouveau smartphone Xperia. Ce futur modèle devrait s’apparenter au Sony Xperia 1 III, qui aura le droit à une fiche technique de haute volée pour concurrencer les cadors du segment premium.

Sony n’est clairement pas le constructeur de smartphones le plus en vue aujourd’hui. La marque parvient à se maintenir à flot avec sa gamme Xperia qui n’arrive cependant pas à mettre de véritables bâtons dans les roues de la concurrence. La marque japonaise ne baisse pour autant pas les bras et prévoit de présenter un tout nouveau modèle d’ici peu.

Le Sony Xperia 1 III en embuscade

Le constructeur donne même rendez-vous le 14 avril prochain à 9h30, heure de France métropolitaine, pour introniser un nouveau smartphone estampillé Xperia, dévoile la bannière de sa chaîne YouTube. Et tout porte à croire qu’un certain Sony Xperia 1 III devrait être l’heureux élu de l’événement.

Fin mars déjà, il se murmurait qu’un smartphone Sony très haut de gamme allait être annoncé sous peu. Avec, dans le viseur, le fameux Xperia 1 III qui se dévoilait deux mois plus tôt au travers de rendus signés OnLeaks. L’annonce d’une conférence virtuelle probablement diffusée sur YouTube ne fait plus vraiment de doute sur l’identité de l’appareil intronisé.

Quelles caractéristiques techniques ?

Pour son futur porte-étendard, Sony aurait prévu de sortir le grand jeu en termes de caractéristiques. À en croire les rumeurs relayées par Engadget — qu’il faut cependant prendre avec des pincettes –, le Sony Xperia 1 III goûtera à la toute-puissance du Qualcomm Snapdragon 888, couplé à 12 voire 16 Go de RAM. La 5G devrait aussi être au rendez-vous.

Le téléphone devrait bénéficier d’un écran OLED de 6,5 pouces et d’un ratio 21:9 propre aux appareils de la gamme. Aussi, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5000 mAh et une capacité de stockage de 512 Go pourraient être au programme. Sans oublier un prix qui devrait aisément dépasser les 1000 euros.