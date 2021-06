Sony propose un nouveau beau mois pour les abonnés au PlayStation Plus. Le mois de juillet 2021 devrait particulièrement ravir les joueuses et les joueurs PS5.

Sony a dévoilé les jeux qui seront inclus dans l’abonnement PlayStation Plus pendant le mois de juillet. Ils seront proposés du 6 juillet au 2 aout 2021 et il sera possible de les récupérer gratuitement si vous êtes abonnés au PS+.

Le jeu offert sur PS5 en juillet : A Plague Tale Innocence

La star du mois, c’est A Plague Tale : Innocence, un très beau jeu proposé par les Français d’Asobo Studio. De nombreuses fois primé, notamment par les Pégases 2020, le jeu nous plonge en Guyenne pendant l’épidémie de peste noire et la guerre de Cent Ans. La suite du jeu, A Plague Tale : Requiem, a été dévoilée lors de l’E3. C’est donc le moment idéal pour rattraper le premier épisode sur PlayStation.

Comme les choses sont bien faites, notez que la version next-gen du jeu sera disponible également à partir du 6 juillet sur PlayStation et Xbox. Elle offre une définition 4K UHD à 60 FPS avec du son 3D et d’autres améliorations pour tirer parti des nouvelles consoles.

Les jeux offerts sur PS4 et PS5

Voici la liste des jeux offerts sur PlayStation 4 pendant le mois de juillet, et compatibles PS5 :

Call of Duty Black Ops IIII

WWE 2K Battlegrounds

Évidemment, c’est le premier qui retient le plus notre attention. Sorti en 2018, Call of Duty Black Ops 4 est un excellent épisode de la série de jeux de guerre hollywoodiens d’Activision. C’est aussi l’une des franchises les plus populaires qui soient et son ajout au PlayStation Plus va forcément attirer les regards.

Dernière chance pour les jeux de juin

Rappelons que la sélection des jeux de juin est encore disponible jusqu’au 5 juillet 2021.